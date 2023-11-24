МВД России объявило в розыск правозащитника Григория Свердлина

МВД РФ объявило в розыск правозащитника Григория Свердлина (признан иноагентом в РФ) по уголовной статье. Его имя появилось 23 ноября в базе розыска ведомства.

О том по какой именно статье ведется розыск не уточняется.

Минюст РФ 17 ноября расширил список иноагентов, в него также был внесен правозащитник Григорий Свердлин.

23 ноября МВД РФ объявило в розыск политика-либертарианца и блогера Михаила Светова (признан иноагентом в РФ). Статья Уголовного кодекса (УК) РФ, по которой разыскивается 38-летний мужчина, не указана.

Также 22 ноября в базе МВД России появилось имя бывшего тренера сборной Дагестана по кикбоксингу Ахмеда Ахмедова. Спортсмен 1975 года рождения был объявлен в розыск, однако по какой статье УК РФ, не уточнялось.