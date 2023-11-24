Реклама
Прямой эфир

МВД России объявило в розыск правозащитника Григория Свердлина

0
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Зураб Джавахадзе
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

МВД РФ объявило в розыск правозащитника Григория Свердлина (признан иноагентом в РФ) по уголовной статье. Его имя появилось 23 ноября в базе розыска ведомства.

О том по какой именно статье ведется розыск не уточняется.

Архивное тело: как удается задерживать преступников, объявленных в розыск годы назад
Оцифрованные досье помогают найти беглецов от закона

Минюст РФ 17 ноября расширил список иноагентов, в него также был внесен правозащитник Григорий Свердлин.

23 ноября МВД РФ объявило в розыск политика-либертарианца и блогера Михаила Светова (признан иноагентом в РФ). Статья Уголовного кодекса (УК) РФ, по которой разыскивается 38-летний мужчина, не указана.

Также 22 ноября в базе МВД России появилось имя бывшего тренера сборной Дагестана по кикбоксингу Ахмеда Ахмедова. Спортсмен 1975 года рождения был объявлен в розыск, однако по какой статье УК РФ, не уточнялось.

Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2023