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МВД РФ объявило в розыск политика-либертарианца Михаила Светова
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МВД РФ объявило в розыск политика-либертарианца Михаила Светова

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Фото: РИА Новости/Илья Питалев
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Министерство внутренних дел (МВД) РФ объявило в розыск политика-либертарианца и блогера Михаила Светова (признан иноагентом в РФ). Его имя появилось 23 ноября в базе розыска ведомства.

Светов является бывшим лидером Либертарианской партии и председателем движения «Гражданское общество». Статья Уголовного кодекса (УК) РФ, по которой разыскивается 38-летний мужчина, не указана.

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До этого, в августе, Следственный комитет России завел в отношении блогера уголовное дело по статье о реабилитации нацизма (ст. 354.1 УК РФ). Основанием для этого стало публичное исполнение блогером песни, в которой положительно рассказывается о лидере ОУН-УПА (запрещена в РФ) Степане Бандере. Светов опубликовал запись в чате либертарианцев в Telegram-канале, однако позже его участники выложили видеоролик в Сеть.

В список физических лиц-иноагентов Светов был включен 18 ноября 2022 года.

Также 22 ноября в базе МВД России появилось имя бывшего тренера сборной Дагестана по кикбоксингу Ахмеда Ахмедова. Спортсмен 1975 года рождения был объявлен в розыск, однако по какой статье УК РФ, не уточнялось.

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