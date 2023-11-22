Экс-тренер сборной Дагестана по кикбоксингу Ахмедов объявлен в розыск

Бывший тренер сборной Дагестана по кикбоксингу Ахмед Ахмедов объявлен в розыск. Карточка с его именем появилась в базе Министерства внутренних дел России в среду, 22 ноября.

По какой статье Уголовного кодекса (УК) РФ ведется розыск спортсмена 1975 года рождения, не уточняется.

Как отмечает ТАСС со ссылкой на источник в силовых структурах региона, Ахмедов стал фигурантом уголовного дела о госизмене. Агентство передает, что он подозревается в участии в боевых действиях в зоне спецоперации на стороне Вооруженных сил Украины (ВСУ).

Ахмед Ахмедов работал директором детско-юношеской спортивной школы в Кизлярском районе Дагестана и являлся главным тренером сборной республики по кикбоксингу.

Ранее в ноябре в федеральный розыск был объявлен ресторатор, основатель сетей «Тануки» и «Ерш» Александр Орлов. Мужчину обвиняют по статье УК РФ о причинении особо крупного имущественного ущерба организованной группой лиц путем обмана или злоупотребления доверием. По ней ему грозит до пяти лет лишения свободы.