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Акции «Крымэнерго» до 12 января передадут в собственность Крыма
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Акции «Крымэнерго» до 12 января передадут в собственность Крыма

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Фото: РИА Новости/Константин Михальчевский
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Правительство РФ распорядилось до 12 января 2024 года осуществить передачу 100% акций «Крымэнерго» из федеральной собственности в собственность Республики Крым. Соответствующее распоряжение в четверг, 23 ноября, было опубликовано на официальном портале правовой информации.

«Во исполнение указа президента Российской Федерации [Владимира Путина] от 13 ноября 2023 года <…> Росимуществу в срок до 12 января 2024 года осуществить в установленном порядке передачу в собственность Республики Крым находящихся в федеральной собственности 100% акций акционерного общества «Крымэнерго», — говорится в документе.

АО «Крымэнерго» занимается передачей и распределением электроэнергии, а также деятельностью по обеспечению работоспособности электрических сетей.

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В октябре российский лидер утвердил передачу государственного пакета акций Объединенной судостроительной корпорации (ОСК) банку ВТБ. Целью данного решения заявлено «повышение эффективности управления и дальнейшего развития судостроительной промышленности».

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