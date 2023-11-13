Путин поручил передать 100% акций «Крымэнерго» Республике Крым

Президент России Владимир Путин поручил передать 100% акций АО «Крымэнерго» из федеральной собственности Республике Крым. Соответствующий указ в понедельник, 13 ноября, был опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

«Принять предложение Правительства Российской Федерации и Совета министров Республики Крым о передаче в собственность Республики Крым находящихся в федеральной собственности 100% акций акционерного общества «Крымэнерго» (г. Симферополь)».

Передача в собственность республики должна быть обеспечена в двухмесячный срок, следует из указа.

АО «Крымэнерго» занимается передачей и распределением электроэнергии, а также деятельностью по обеспечению работоспособности электрических сетей.

В октябре Путин утвердил передачу государственного пакета акций Объединенной судостроительной корпорации банку ВТБ. Целью передачи ВТБ акций ОСК отмечается «повышение эффективности управления и дальнейшего развития судостроительной промышленности».