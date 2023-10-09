Путин утвердил передачу ВТБ контрольного пакета акций ОСК

Президент России Владимир Путин утвердил передачу государственного пакета акций Объединенной судостроительной корпорации банку ВТБ. Об этом стало известно 9 октября из указа с официального сайта опубликования правовых актов.

В документе говорится, что в доверительное управление банка ВТБ передается 100% акций АО «Объединенная судостроительная корпорация», находящихся в федеральной собственности. В указе отмечается, что они передаются сроком на пять лет «без проведения конкурса на право заключения договора доверительного управления акциями, не предусматривающего вознаграждения».

Целью передачи ВТБ акций ОСК отмечается «повышение эффективности управления и дальнейшего развития судостроительной промышленности».

Заключение договора правительству необходимо произвести в шестимесячный срок. При этом сам документ должен будет иметь ключевые показатели эффективного управления акциями, обязательства по их выполнению и условия досрочного прекращения.

Ранее, 12 сентября, вице-премьер, глава Минпромторга России Денис Мантуров заявил о сохранении преемственности в работе ОСК. По его словам, в ВТБ изучат и проведут детальный аудит ОСК, а затем сформируют стратегию по финансово-экономической деятельности корпорации, при этом сохранив производственный компонент.

10 августа Путин принял решение передать контрольный пакет акций Объединенной судостроительной корпорации банку ВТБ.

Как отметил Мантуров, данное решение будет способствовать долгосрочной стабилизации финансового состояния судостроительного холдинга. Таким образом предполагается привлечь внебюджетные средства для развития корпорации.

Объединенная судостроительная корпорация была создана в 2007 году, 100% ее акций находится в федеральной собственности.