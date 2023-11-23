Реклама
Прямой эфир
Общество
МВД РФ объявило в розыск политика-либертарианца Михаила Светова
Мир
Партия АдГ призвала отправить немецкое правительство в отставку
Общество
Минюст РФ заявил о планах штрафовать за распространение материалов иноагентов
Мир
Генсек ОДКБ назвал создание объединенного штаба ВС важнейшим вопросом
Общество
Экс-глава МИД Австрии Кнайсль стала послом образования и науки РФ
Политика
Лукашенко и Путин пообщались «с глазу на глаз» в Минске
Мир
Политик Филиппо предложил Франции выйти из ЕС ради сохранения независимости
Мир
В Польше ни один приглашенный Моравецким политик не явился на встречу с ним
Экономика
Мишустин назвал приоритетной задачей укрепление финансовой устойчивости РФ
Мир
Самолет МЧС РФ с эвакуированными из сектора Газа россиянами вылетел из Каира
Интернет и технологии
Суд в Москве оштрафовал Google на 4 млн рублей за отказ удалить фейки о СВО
Армия
Медведев заявил о важности для СВО массового производства недорогих дронов
Мир
В НАТО заявили о необходимости создания «военного Шенгена»
Мир
Новый посол Великобритании указал на важность решений РФ для всего мира

Аналитик оценил последствия отмены энергетических субсидий в ФРГ

Кауфман: при отмене энергосубсидий в ФРГ может снизиться спрос на электроэнергию
0
Фото: Global Look Press/Marijan Murat
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

При отмене энергетических субсидий в Германии в рамках заморозки доходов в стране возможно снижение спроса на электроэнергию и газ из-за роста тарифов, рассказал «Известиям» аналитик ФГ «Финам» Сергей Кауфман 23 ноября.

21 ноября издание Spiegel сообщило, что министерство финансов ФРГ решило заморозить почти все бюджетные ассигнования после судебного решения о неправомерности перераспределения старых невостребованных кредитных средств на сумму €60 млрд.

«Энергетические субсидии влияют только на цены для внутренних потребителей, прежде всего домохозяйств. При их отмене [в рамках заморозки доходов] можно предположить лишь небольшое снижение спроса на электроэнергию и газ по причине роста тарифов. Тем не менее на оптовый рынок это не окажет заметного влияния», — объяснил Сергей Кауфман.

«Антироссийские санкции обходятся Германии очень дорого»
Посол России в ФРГ Сергей Нечаев — о падении товарооборота с РФ, поставках оружия Украине и контактах между политиками

21 ноября газета The Wall Street Journal сообщила, что Германии придется выбирать между финансовой помощью Украине и поддержкой экономики своей страны в связи с заморозкой государственных расходов до конца года.

В начале ноября посол РФ в ФРГ Сергей Нечаев рассказал «Известиям», что Германия станет единственной индустриальной державой, столкнувшейся с рецессией по итогам 2023 года. По данным Международного валютного фонда, падение валового внутреннего продукта составит около 0,4%.

Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2023