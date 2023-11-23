Аналитик оценил последствия отмены энергетических субсидий в ФРГ

При отмене энергетических субсидий в Германии в рамках заморозки доходов в стране возможно снижение спроса на электроэнергию и газ из-за роста тарифов, рассказал «Известиям» аналитик ФГ «Финам» Сергей Кауфман 23 ноября.

21 ноября издание Spiegel сообщило, что министерство финансов ФРГ решило заморозить почти все бюджетные ассигнования после судебного решения о неправомерности перераспределения старых невостребованных кредитных средств на сумму €60 млрд.

«Энергетические субсидии влияют только на цены для внутренних потребителей, прежде всего домохозяйств. При их отмене [в рамках заморозки доходов] можно предположить лишь небольшое снижение спроса на электроэнергию и газ по причине роста тарифов. Тем не менее на оптовый рынок это не окажет заметного влияния», — объяснил Сергей Кауфман.

21 ноября газета The Wall Street Journal сообщила, что Германии придется выбирать между финансовой помощью Украине и поддержкой экономики своей страны в связи с заморозкой государственных расходов до конца года.

В начале ноября посол РФ в ФРГ Сергей Нечаев рассказал «Известиям», что Германия станет единственной индустриальной державой, столкнувшейся с рецессией по итогам 2023 года. По данным Международного валютного фонда, падение валового внутреннего продукта составит около 0,4%.