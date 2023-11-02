Посол РФ в ФРГ сообщил о рецессии германской экономики

Германия станет единственной индустриальной державой, столкнувшейся с рецессией по итогам 2023 года. Об этом сообщил в интервью «Известиям» посол РФ в ФРГ Сергей Нечаев.

«Падение ВВП (валового внутреннего продукта. — Ред.) составит около 0,4%», — сказал он со ссылкой на данные Международного валютного фонда (МВФ).

Нечаев добавил, что товарооборот России и ФРГ неуклонно снижается.

«В 2022 году его объем упал на 16,5%, составив €49,8 млрд. В текущем году ожидается еще более существенное сокращение — за первые восемь месяцев 2023 года он составил лишь €9,3 млрд. Перспектив для изменения ситуации в лучшую сторону пока не просматривается», — отметил посол.

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