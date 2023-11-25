Красная Рапунцель: самые длинноволосые женщины в мире

По Южному Китаю и Вьетнаму расселены красные яо — малый народ со своим языком и культурой. Они чтут тысячелетние традиции и разделяют нормы современного равноправия. Главной гордостью местные женщины считают свои волосы. Как живут яо и в чем секрет их причесок — в фотогалерее «Известий»
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Фото: Getty Images/Oriental Image
Красные яо — только один из народов яо, населяющих современные Китай, Вьетнам, Таиланд, Мьянму и Лаос
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Фото: Global Look Press/ZUMAPRESS.com/Xinhua/Lu Anbo
Сегодня численность красных яо составляет около 4,6 тыс. человек, преимущественно они проживают в Южном Китае
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Фото: Global Look Press/ZUMAPRESS.com/Xinhua/Lu Anbo
Местные женщины стригутся один раз в жизни — в 18 лет, когда девушка становится совершеннолетней, матери отстригают дочерям волосы по линии плеч
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Фото: Getty Images/jameslee999
Красные яо выращивают рис. Именно эта культура и служит секретом красоты их волос
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Фото: Getty Images/golero
Из риса готовится специальный отвар с апельсиновыми шкурками, который настаивается 15-30 дней — рецепт остается неизменным уже несколько тысячелетий
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Фото: Getty Images/Oriental Image
На волосах отвар держат 20 минут, после чего его смывают в реке Цзиньцзян
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Фото: Getty Images/Buena Vista Images
Расчесываются женщины деревянным гребнем, из опавших волос собираются пучки, которые позднее вплетаются в прическу
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Фото: Getty Images/jameslee999
Распущенными волосы могут носить только замужние женщины, девушки обязаны носить специальные платки. Если же мужчина увидит девушку без платка, он обязан взять ее в жены
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Фото: Getty Images/Reed Kaestner
Платки, как и всю одежду, яо шьют себе сами. Главным украшением считаются орнаменты красного цвета
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Фото: Getty Images/Huang Xin
Ткачество — одно из любимых занятий яо, а красный цвет считается символом процветания и удачи. Именно поэтому яо — красные
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Фото: Global Look Press/ZUMAPRESS.com/Xinhua/Lu Anbo
Несмотря на традиционный уклад, отношения у яо равноправные. Например, женщины сами проявляют интерес к женихам и могут начинать ухаживания первыми
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Фото: Getty Images/pidjoe
Кроме того, красные яо открыты ко внешнему миру: их посещают туристы, а женщины внесены в Книгу рекордов Гиннесса как обладательницы самых длинных волос в мире
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