Красная Рапунцель: самые длинноволосые женщины в мире

По Южному Китаю и Вьетнаму расселены красные яо — малый народ со своим языком и культурой. Они чтут тысячелетние традиции и разделяют нормы современного равноправия. Главной гордостью местные женщины считают свои волосы. Как живут яо и в чем секрет их причесок — в фотогалерее «Известий»