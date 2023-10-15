Богатый талантами: как сохраняют народное искусство в Узбекистане

Художественная керамика — один из самых древних и интересных видов прикладного искусства Узбекистана. Ее отличает высокое мастерство исполнения, красивые формы, цвета и орнаменты. Она до сих популярна в обиходе и привлекает туристов. Чем еще гордятся местные мастера — в фотогалерее «Известий»
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Фото: Ильдар Садыков
Самые значимые центры гончарного искусства — Риштан, Самарканд, Бухара, Гиждуван, Шахрисабз, Катта-Курган, Хива и Ташкент. Народная керамическая посуда делается из пластичных гончарных глин
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Фото: Ильдар Садыков
Существуют типовые формы гончарной продукции. Это прежде всего блюда, по-узбекски называющиеся «ляган», «коса» — чаша на кольцевом поддоне для жидкой пищи, «пиала» — маленькие чаши для чая, «хурма» — сосуд с крышкой, похожий на супницу, узкогорлые кувшинчики для воды — «офтоба»
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Фото: Ильдар Садыков
Перед росписью посуду покрывают ангобом — глиняной обмазкой из высокосортной огнеупорной белой и красной глины. Используются три традиционные техники декора: «калями» — свободное нанесение орнамента кистью, «басма» — различные типы штампа, впитывающего краску, «чизма» — гравировка орнамента по ангобу
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Фото: Ильдар Садыков
Традиционно в качестве красителей в узбекской керамике применяются окись железа, марганца, меди, сурьмы, кобальта. Некоторые из этих красок еще до сих пор приготавливаются вручную, кустарным способом — например, из железной и медной стружки
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Фото: Ильдар Садыков
Глазурь используется бесцветная, прозрачная, а также подкрашенная, чаще всего зеленого и желтого тонов. Широко применяется поташная (щелочная) полива — «ишкор»,— изготавливаемая гончарами путем пережигания определенных растений
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Фото: Ильдар Садыков
Работа ведется в «дуканах» — домашних мастерских с печами в виде огромных тандыров
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Фото: Ильдар Садыков
Каждый рисунок и узор на орнаменте несет в себе определенный смысл, поэтому посуда служит еще и оберегом
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Фото: Ильдар Садыков
Центром местного производства шелка остается город Маргилан Ферганской области. В древности из него изготавливали деньги, им платили дань, рассчитывались при торговых сделках
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Фото: Ильдар Садыков
Одним из разновидностей создания узоров на шелковой ткани является «читгорлик». Это печать рисунка на шёлке специальными штампами. Раньше эту технологию использовали для украшения полотенец и скатертей, а сейчас так украшают шарфы, палантины и платья
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Фото: Ильдар Садыков
Для получения краски сначала варят пшеницу на хлопковом масле. Над получившейся кашей читают молитву. Затем добавляют маш, металлические детали и вываренные хрящи животных. Всю массу варят ежедневно по два часа и постоянно мешают. Из 200 литров кашицы получается 15 литров краски
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Фото: Ильдар Садыков
Готовую шёлковую ткань расстилают на специальном столе, штампы окунают в краску и отпечатывают на ткани. Каждый рисунок уникален, для него нет готового эскиза
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Фото: Ильдар Садыков
Рисунок создается без линейки и предварительной разметки. Штамп сначала окунают в краску, затем прикладывают к ткани и несколько раз стучат по нему кулаком
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Фото: Ильдар Садыков
Еще один древний вид народно-прикладного искусства — ковроткачество. Ковер символизирует достаток и домашний уют. На узбекской свадьбе ковер обязательно дарят молодоженам
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Фото: Ильдар Садыков
Почти все ковры создают вручную. На создание небольшого ковра может уйти целый год. В основном ковры в Узбекистане, как правило, ткут из шерсти, хлопка и гораздо реже — из шелковых нитей. Ковры делятся на несколько видов по длине ворса: длинноворсовые — «джульхирсы», коротковорсовые — «гиламы» и безворсовые — «паласы»
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Фото: Ильдар Садыков
«Кошма» — один из старейших видов ковров. Изготавливается из верблюжьей и овечьей шерсти, может быть как простым, без рисунков, так и с орнаментом, для украшения жилища
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Фото: Ильдар Садыков
Также популярно изготовление паласов в технике «гажари» и «терма». К их отличительным особенностям относится двухцветная основа с нанесённым на неё геометрическим рисунком. И, наконец, известны паласы в технике «араби» с их чётким, броским узором из контрастных светлых пятен
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Фото: Ильдар Садыков
Курпача — традиционный легкий стеганый матрас, который выполняет в доме сразу несколько функций. На курпачах сидят за обеденным столом во время приема пищи, на них отдыхают днем и спят ночью
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Фото: Ильдар Садыков
Раньше курпачи шили исключительно мужчины, но сегодня этим занимаются и женщины. Лицевая сторона курпачи обычно делается из хан-атласа, пан-бархата либо плюша, поэтому она мягкая и теплая. Внутренняя сторона изготавливается из хлопчатобумажной ткани
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Фото: Ильдар Садыков
Наполнителем для курпачи служит вата. Вата для курпачи предварительно взбивается до однородности для простоты хранения. На одну курпачу в среднем уходит от 5 до 10 кг хлопка
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Фото: Ильдар Садыков
Детей приучают к курпаче с рождения. В течение всей жизни человек ест и спит именно на ней. Кроме того, курпача обязательно входит в приданое невесты. По количеству матрасов гости оценивают богатство и достаток семьи
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Фото: Ильдар Садыков
Еще одна местная гордость — бумага. Она стала известна в середине IX века и ценилась за гладкость и плотность. Однако со временем технология была забыта. В 1996 году по инициативе ЮНЕСКО производство было частично восстановлено
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Фото: Ильдар Садыков
Сегодня для производствабумаги берется кора тутового дерева. Кору очищают с внешней стороны и долго варят в большом чане. Затем ее отбивают в больших ступах, пока она не превратится в однородную массу, похожую на тесто
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Фото: Ильдар Садыков
Полученную массу добавляют в кадку с водой, перемешивают и процеживают специальным ситом. Затем она прессуется на листы флазелина, после чего высушивается вертикальном положении сутки. Готовую бумагу полируют на мраморном столе с помощью куска мрамора или костяного рога
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Фото: Ильдар Садыков
Самаркандская бумага имеет характерный желтый оттенок. Ее не отбеливают химикатами, потому она долговечна и сохраняет свои плотность и гладкость 300-400 лет
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