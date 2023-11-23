Путин заявил о неприемлемости для РФ и ОДКБ терроризма в любых проявлениях

Россия и другие страны Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) не приемлют терроризм в любых его проявлениях и в любых регионах мира. Об этом заявил в четверг, 23 ноября, российский президент Владимир Путин во время выступления на пленарном заседании Совета безопасности организации.

«Разумеется, я согласен с оценками моих коллег <...> Наши страны, и Россия в том числе, не приемлют терроризм в любых его проявлениях и в любых регионах мира», — указал Путин.

Он отметил, что в ходе совместной работы членов ОДКБ последовательно продолжает укрепляться сотрудничество спецслужб и правоохранительных органов стран, входящих в организацию.

Ранее в четверг, также в рамках саммита ОДКБ, проходящего в Минске, министр обороны России Сергей Шойгу сообщил, что системы безопасности ОДКБ находятся в высокой степени готовности. При этом он добавил, что совместные системы противовоздушной обороны (ПВО) стран — членов организации продолжают укрепляться и усиливаться.

Накануне, 22 ноября, Путин в ходе совещания с членами правительства заявил о проведении большой работы по формированию единой системы ПВО стран ОДКБ. В частности, РФ поставила в Таджикистан восемь пусковых установок системы ПВО С-300 и готова продолжать эту работу в рамках Организации Договора о коллективной безопасности.

Организация Договора о коллективной безопасности — военно-политический союз, созданный государствами СНГ для стабилизации обстановки в странах-партнерах в случае ЧП. В ОДКБ состоят шесть государств: Россия, Белоруссия, Казахстан, Киргизия, Армения и Таджикистан. До 1999 года в договоре также участвовали Грузия, Узбекистан и Азербайджан, однако они не продлили партнерство.