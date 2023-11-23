В Баку загорелся рынок стройматериалов

В Баку горит рынок стройматериалов, по предварительным данным, при пожаре погиб один человек. Об этом в четверг, 23 ноября, сообщает МЧС Азербайджана в Telegram-канале.

Инцидент произошел на проспекте Зии Буниятова. По данным министерства, огонь по всему периметру удалось взять под контроль. В Telegram-канале «Sputnik Азербайджан» добавили, что площадь возгорания составила более 4 тыс. кв. м.

Отмечается, что из-за сильного пожара ограничили проезд по второстепенной дороге в направлении станций метро «20 Января» и «Кероглу».

Ранее, 3 ноября, при пожаре в наркологической клинике на севере Ирана погибли 32 человека, еще 16 пострадали. ЧП произошло в учреждении в городе Ленгеруд северной иранской провинции Гилян. Было задержано несколько подозреваемых, включая менеджера клиники.