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В Баку загорелся рынок стройматериалов

В Баку загорелся рынок стройматериалов, предварительно, один человек погиб
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Фото: МЧС Азербайджана
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В Баку горит рынок стройматериалов, по предварительным данным, при пожаре погиб один человек. Об этом в четверг, 23 ноября, сообщает МЧС Азербайджана в Telegram-канале.

Инцидент произошел на проспекте Зии Буниятова. По данным министерства, огонь по всему периметру удалось взять под контроль. В Telegram-канале «Sputnik Азербайджан» добавили, что площадь возгорания составила более 4 тыс. кв. м.

Отмечается, что из-за сильного пожара ограничили проезд по второстепенной дороге в направлении станций метро «20 Января» и «Кероглу».

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