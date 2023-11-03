При пожаре в клинике на севере Ирана погибли 32 человека
В результате пожара в наркологической клинике на севере Ирана погибли 32 человека, еще 16 пострадали. Об этом в пятницу, 3 ноября, сообщает газета The Guardian.
По словам заместителя губернатора провинции по делам политики, безопасности и общества Мохаммада Джалаи, ЧП произошло в учреждении в городе Ленгеруд северной иранской провинции Гилян. Он уточнил, что четверо пострадавших находятся в критическом состоянии.
Чиновник отметил, что пожар вспыхнул в районе шести часов утра. На место пожара прибыли спасатели, а также пять машин скорой помощи, пишет ИА «Регнум». В настоящее время специалисты устанавливают причины возгорания, сообщает НСН.
Отмечается, что вместимость центра составляет 40 человек. Несколько подозреваемых уже задержаны, в том числе менеджер клиники.
В сентябре более 450 человек погибли и пострадали при пожаре во время празднования свадьбы в Ираке. Согласно предварительной версии полиции, возгорание произошло из-за использования фейерверков в закрытом помещении, где не соблюдались правила противопожарной безопасности, отмечает телеканал «Звезда».
Пожар привел к обрушению части зала в результате использования легковоспламеняющихся недорогих строительных материалов, которые разрушаются в течение нескольких минут при взаимодействии с огнем, отмечает сайт kp.ru. Как уточняет RT, молодоженам удалось выжить, а родители жениха и отец невесты скончались.