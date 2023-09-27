Число погибших и пострадавших от пожара на свадьбе в Ираке выросло до 450

Более 450 человек погибли и пострадали в результате пожара во время празднования свадьбы в провинции Найнава на севере Ирака. Об этом 27 сентября сообщили в организации Красного Полумесяца страны.

«Число погибших и пострадавших в результате пожара в зале свадебных торжеств в округе Хамдания восточнее Мосула превысило 450 человек», — отмечено в сообщении организации в соцсети Х (бывш. Twitter).

Согласно предварительной версии полиции, пожар произошел из-за использования фейерверков в закрытом помещении, где не соблюдались правила противопожарной безопасности.

Ранее 27 сентября телеканал Al Arabiya со ссылкой на власти сообщал, что количество погибших в результате пожара на свадьбе в иракской провинции Найнава выросло до 120, еще 200 человек пострадали. Изначально сообщалось о гибели 100 человек и более 150 пострадавших. В управлении гражданской обороны Ирака отметили, что свадебный зал был покрыт легковоспламеняющимися панелями, что привело к «возгоранию внутри помещения, а затем к расширению огненного круга, который спровоцировал обрушение частей зала».

Премьер-министр Ирака Мухаммед Шиа Ас-Судани поручил министерствам внутренних дел и здравоохранения принять меры по оказанию помощи пострадавшим от пожара. Министерство здравоохранения страны направило подкрепление из Багдада и других провинций.