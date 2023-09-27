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Число погибших в результате пожара на свадьбе в Ираке выросло до 120

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Фото: Соцсети
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Количество погибших в результате пожара на свадьбе в иракской провинции Найнава выросло до 120, еще 200 человек пострадали. Об этом 27 сентября сообщило агентство Al Arabiya со ссылкой на власти.

По данным гражданской обороны, передают журналисты, пожар, по предварительным причинам, возник из-за «использования фейерверков во время свадебной церемонии», что привело к «возгоранию внутри зала, а затем к расширению огненного круга, который спровоцировал обрушение частей зала». Также отмечается, что в зале во время торжественного мероприятия не соблюдались требования противопожарной безопасности.

Ранее сообщалось о гибели 100 человек и более 150 пострадавших в результате пожара на свадьбе в Ираке. Как указывает телеканал Al Arabiya со ссылкой на информацию управления гражданской обороны, свадебный зал был покрыт легковоспламеняющимися панелями. Также были выявлены несоответствия требованиям безопасности систем влажной сигнализации и пожаротушения.

Премьер-министр Ирака Мухаммед Шиа Ас-Судани поручил министерствам внутренних дел и здравоохранения принять меры по оказанию помощи пострадавшим от пожара. Министерство здравоохранения страны направило подкрепление из Багдада и других провинций.

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