В результате пожара в Ираке погибли 100 человек

В результате пожара на свадьбе в Ираке погибли 100 человек, более 150 пострадали. Об этом 27 сентября сообщил телеканал Al Arabiya со ссылкой на органы здравоохранения.

«Департамент здравоохранения иракской провинции Ниневия заявил, что зафиксировал 100 погибших и более 150 раненых в результате пожара в свадебных залах в Хамдании», — говорится в сообщении.

Отмечается, что возгорание произошло во время свадьбы.

Как указывает телеканал со ссылкой на информацию управления гражданской обороны, свадебный зал был покрыт легковоспламеняющимися панелями, что нарушало инструкции по технике безопасности. Также были выявлены несоответствия требованиям безопасности систем влажной сигнализации и пожаротушения.

«Пожар привел к обрушению частей зала в результате использования легковоспламеняющихся и недорогих строительных материалов, которые разрушаются в течение нескольких минут, когда вспыхивает пожар», — говорится в сообщении.

Премьер-министр Ирака Мухаммед Шиа Ас-Судани поручил министерствам внутренних дел и здравоохранения принять меры по оказанию помощи пострадавшим от пожара.

Министерство здравоохранения страны направило подкрепление из Багдада и других провинций.

Ранее, 24 сентября, два человека погибли в результате взрыва, последовавшего из-за пожара, в многоквартирном доме в румынском городе Сибиу.