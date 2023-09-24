Два человека погибли при взрыве в многоквартирном доме в Румынии

Два человека погибли в результате взрыва в многоквартирном доме в румынском городе Сибиу. Об этом в воскресенье, 24 сентября, сообщил пресс-секретарь инспекции по чрезвычайным ситуациям города Андрей Штефан.

Взрыв был вызван пожаром в одной из квартир, из дома в результате происшествия были эвакуированы 20 человек.

«Пожарным удалось проникнуть в квартиру. На данный момент найдены двое погибших. <…> Пожар потушен», — приводит телеканал Digi 24 слова Штефана.

21 сентября четверо дорожных рабочих погибли из-за взрыва газопровода в населенном пункте Кэлимэнешть в Румынии. Во время выполнения работ строители повредили ковшом экскаватора газопровод, в результате чего произошел взрыв газовоздушной смеси.