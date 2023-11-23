Врач-реабилитолог назвал причины появления грыжи позвоночника

Грыжа позвоночника в основном возникает из-за перенапряжения внутренних органов и чаще всего поясницы. Об этом 23 ноября «Газете.Ru» рассказал основатель академии практической натуропатии, врач-реабилитолог Николай Мавричев.

«Грыжа — это выход части внутренних органов за пределы занимаемой ими в норме полости. Мышцы крепятся к позвонкам, поэтому при сжатии начинают давить на кости. Позвонки сближаются и могут повредить межпозвоночный диск. Диск попадает «под пресс» и вызывает грыжи, протрузии и другие проблемы из-за деформации геометрии тела», — рассказал Мавричев.

Он также отметил, что характерными симптомами грыжи позвоночника принято считать характерную боль, которая может быть как тянущей, так и тупой.

Врач рассказал, что, когда почки, желудочно-кишечный тракт или другие внутренние органы не справляются со своей функцией, мышцы поясничного отдела испытывают перенапряжение и появляется грыжа.

Грыжа может образоваться в результате физической травмы или при поднятии тяжестей.

«Мышцы натягиваются и возникает тонус. Вот вы подняли пакет из магазина, и мышцы, которые уже были в небольшом тонусе, окончательно сжимаются и деформируют внутренние органы», — объяснил эксперт.

Мавричев также предостерег, что грыжи могут образоваться при беременности, если тело женщины не было тщательно к ней подготовлено. Чтобы избежать неприятного диагноза, нужно тренировать опорно-двигательный аппарат.

Врач-реабилитолог отметил, что диагностировать образование грыжи можно и самостоятельно по следующим признакам: резкая боль при движении, которая отдает в конечности, а также онемение и сильное покалывание.

Ранее, 23 ноября, врач-иммунолог дал совет по защите от гриппа и простуд, посоветовав сделать прививку. Он также отметил, что детям важно соблюдать четкий режим сна, поскольку его отсутствие может привести к ослаблению защиты организма от гриппа.