Врач-иммунолог дал совет по защите от гриппа и простуд

Прививка от гриппа, сделанная всеми членами семьи в сезон простуд, может повысить защиту иммунитета ребенка. Об этом в четверг, 23 ноября, рассказал врач-иммунолог и педиатр Андрей Продеус в беседе с радио Sputnik.

«Если половина домочадцев не вакцинирована, то риск заболеть для ребенка увеличивается в два раза <...> Контакт с членами семьи — очень близкий, и вирусная нагрузка может пробить иммунный барьер даже у вакцинированного ребенка», — подчеркнул эксперт.

Врач также отметил, что детям важно соблюдать четкий режим сна, поскольку его отсутствие может привести к ослаблению защиты организма от гриппа.

Кроме того, по мнению Продеуса, необходимо «давать ребенку продукты с железом и витамином D», так как эти вещества способствуют правильной и эффективной работе «иммунных офицеров».

Как отметил иммунолог, частые прогулки на свежем воздухе плодотворно влияют на укрепление иммунитета детей.

22 октября в беседе с «Российской газетой» профессор, д.м.н. Светлана Каневская указала на пользу витаминов C и D в борьбе с простудными заболеваниями. Специалист отметила, что оба эти витамина по-разному поддерживают иммунитет, а в холодное время года их расход повышается. Так, витамин C улучшает иммунный ответ организма благодаря стимулированию функций лейкоцитов, а также облегчает симптомы при инфекциях дыхательных путей. Врач посоветовала включить в рацион красный болгарский перец, брокколи, черную смородину, киви, гуаву, клубнику, апельсины, лимоны и другие овощи и фрукты.