Взорвавшаяся на мосту у границы США и Канады машина была угнана

Машина, взорвавшаяся на мосту у границы США и Канады, числилась в угоне. Об этом 22 ноября объявил телеканал Fox News, ссылаясь на свои источники.

Отмечается, что взорвавшийся в среду, 22 ноября, автомобиль на мосту числился в угоне, такую информацию передал телеканал Fox News со ссылкой на свои источники. По данным телеканала, в автомобиле находились два человека, которые попытались на высокой скорости проехать через пункт пограничного контроля, наехали на бордюр и перевернувшись врезались в конструкцию КПП, что повлекло за собой взрыв транспортного средства. Агентство Reuters также сообщало, что происшествие произошло из-за неосторожных действий водителя.

Fox News также отметил, что сотрудники правоохранительных органов США разыскивают второй автомобиль, который мог быть связан со взрывом на границе США и Канады в районе Ниагарского водопада.

Пограничные пункты в районе Ниагарского водопада закрыты, ФБР рассматривает теракт как одну из версий произошедшего. Однако, газета The Washington Post, ссылаясь на свои источники, сообщила, что прямых свидетельств связи инцидента с терроризмом нет, но расследование продолжается и позиция следствия может измениться.

Ранее, 22 ноября, портал ABC News сообщил, что мост через Ниагарский водопад, где проходит американо-канадская граница, был закрыт после взрыва на американской стороне моста. Как отметили в мэрии Ниагарского водопада, инцидент произошел с автомобилем Mercedes, направляющимся в Нью-Йорк.

В тот же день телеканал Fox News сообщил, что во время взрыва машины на мосту погибли два человека, ранениями отделался пограничник.

Премьер-министр Канады Джастин Трюдо отметил, что правительство собирает информацию о взрыве и находится на связи с американскими властями.