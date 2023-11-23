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Это банальная история: новый «Фарго» удивляет только штампами

Критики хвалят пятый сезон, но лишь в сравнении с провальным четвертым
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Фото: FX Networks
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Пятый сезон телесериала «Фарго» вышел на FX 21 ноября. В нем нет суперзвезд, которыми славится франшиза, из абсолютных селебрити в актерском составе — Дженнифер Джейсон Ли, Джуно Темпл и Джо Кири. Зарубежные критики хвалят новый сезон, но в первую очередь это связано с тем, что продолжение ждали три года, а последний сезон был откровенным фиаско. Если же отбросить сравнения и оценить пятый сезон отдельно от провального предыдущего, линия повествования здесь вялотекущая и не захватывает даже к концу второй серии, персонажи прописаны как по шаблону, а драматургия и конфликты героев пресны и предсказуемы. «Известия» посмотрели доступные в Сети первые эпизоды.

Домохозяйка с секретом

Традиционному дисклеймеру пятый «Фарго» не изменил. Каждая серия, как и одноименный фильм 1987 года, на котором были основаны вся стилистика и вселенная франшизы, начинается со слов: «Это реальная история. События, о которых рассказывается в сериале, произошли в Миннесоте в 2019 году. По просьбе выживших имена персонажей были изменены. Из уважения к погибшим всё показано так, как было на самом деле». Изменился только год событий.

В центре сюжета — типичная «хранительница очага» Дот, которая живет с мужем Уэйном и дочерью. Также в жизни Дот присутствует богатая и успешная свекровь, акула бизнеса Лорейн, которая держит под каблуком всех мужчин в радиусе метра — и собственного сына, конечно, тоже.

Сериал начинается с задержания Дот полицией: она напала на представителя спецслужб во время ситуативного митинга в школе дочери. Когда ее отпечатки помещаются в национальную базу данных, это запускает сюжет сезона, предупреждая злодея, ее бывшего мужа, о том, где она скрывается. Спустя несколько дней героиню похищают его люди. Хрупкая и низкорослая домохозяйка, как это и подобает главным героиням из амплуа «Мэри Сью», ловко справляется с огнестрельным оружием, подстраивает хитроумные ловушки и в конечном итоге сбегает от злодеев в первой же серии.

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Муж поднимает панику, обращается в полицию и заранее просит мать помочь с деньгами для выкупа, но тем же вечером Дот возвращается домой, и это до смешного нелепо: с окровавленными ступнями, ночью героиня месит тесто на кухне, говоря мужу, что «просто хотела погулять и побыть одна». Карикатурно бесхребетный Уэйн верит ей или просто не хочет разбираться с этим делом. А плохо продуманный газлайт (психологическая манипуляция) Дот работает на нем, как на пятилетнем ребенке.

Изначально настроенная к Дот скептически свекровь (конфликт свекрови и невестки — еще одна предсказуемая линия) считает, что похищение было подстроено ради выкупа, а сама Дот — в сговоре с собственными похитителями. Ни один персонаж запутанной (на первый взгляд) криминальной драмы не «плох» и не «хорош», у каждого персонажа есть обе стороны.

Нить повествования настолько понятна, что предсказать следующие повороты сюжета и ходы персонажей довольно легко. Уже в сцене семейной фотосессии для рождественской открытки мы понимаем, что отношения между матриархом и ее невесткой натянуты: это и про разницу в классовых слоях, и про одержимость богачки своим состоянием. Когда в дом вламываются за Дот, это моментально вяжется с ее внесением в базу данных и прямо намекает, что с ее прошлым явно что-то не так. Манипуляции двух женщин — жены и матери — над Уэйном тоже ожидаемы, как и то, что он либо абстрагируется от всего происходящего (как уже сделал, когда жена вернулась домой), либо примет позицию матери.

Хорошо забытое старое

На IMDb весь сериал «Фарго» в совокупности оценен на 8,9 из 10, а самым лучшим эпизодом по оценкам критиков и зрителей значится предпоследняя серия второго сезона — «Замок». Согласно рейтингу Rotten Tomatoes, лучший сезон франшизы — второй, он набрал 100%. В нем сыграли Кристин Милиоти, Кирстен Данст, Ник Офферман, Киран Калкин и Джин Смарт. Худший — четвертый (84%), третий уже получше (93%), а первый получил 97%. Пятый сезон держится на уровне первого, у него тоже 97% «томатометра». Пока ведь рецензий еще не очень много.

Критики сериал ждали и оценили его в большинстве своем тепло. Во-первых, после 2020 года было затишье, и поклонники успели изголодаться по франшизе. Во-вторых, многие увидели в пятом сезоне дух первого и всласть поностальгировали: «Новый сезон возвращает нас к корням «Фарго», пишет Роберт Ллойд из The Los Angeles Times. А Джоэл Келлер из Decider отмечает, что пятый сезон «ближе к первому, чем любой другой из франшизы». К тому же на фоне провального четвертого сезона шоу смотрится выгодно.

— Пятый сезон «Фарго» отлично стартовал в сравнении с четвертым. Сезон 2020 года с Крисом Роком даже не пах, как «Фарго», и был похож скорее на ретродраму в жанре криминал, — делится впечатлениями Келли Лоуэр в US Today.

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Но есть и те, кто ностальгию не оценил и не понял, а почувствовал, что его «кормят тем же, чем уже кормили», причем довольно топорно. Все-таки пути создателей «Фарго» 1996 года и исполнительных продюсеров сериала по его мотивам, Джоэла и Итана Коэнов, разошлись в 2021 году, и с тех пор они работают независимо друг от друга. А еще во втором эпизоде использована крайне известная композиция «Это Хэллоуин» Дэнни Элфмана, позаимствованная из кукольного мультфильма Тима Бертона «Кошмар перед Рождеством». Правда, ни Элфмана, ни Бертона в числе причастных к созданию сезона не значится. И вроде как она должна нагнетать обстановку, но ассоциация с мультфильмом оставляет все визуальные и аудиодекорации чрезмерно деревянными на фоне клишированного сюжета.

— Хоули — ученик Коэнов, но он буквалист, повторяющий фразу: «Это правдивая история», открывающую каждую серию, как если бы это было заявление о цели, а не шутка. В фильмах Коэнов то, что звучит как тезисы, часто становится отвлекающим маневром, призванным сбить с толку и ввести в заблуждение любого, кто совершает ошибку, придавая слишком много значения их работе. Хоули не склонен или, возможно, неспособен повторить их обаяние, — пишет Сэм Адамс в журнале Slate.

Примечательно, что в этот раз шоураннеры отошли как раз от звездного актерского состава. В прошлые сезоны в франшизе играли Юэн Макгрегор, Мартин Фриман, Билли Боб Торнтон, Крис Рок, Кирстен Данст, Бен Уишлоу. Но в юбилейном «Фарго» россияне узнают разве что Джо Кири («Очень странные дела», «Главный герой»), Джуно Темпл («Искупление», «Еще одна из рода Болейн», «Господин Никто») и Дженнифер Джейсон Ли («Омерзительная восьмерка», «Убей своих любимых», «Патрик Мелроуз»). Последняя, по сути, тянет на себе сериал.

— Джуно Темпл и Джон Хэмм одинаково хороши в юморе и насилии, но Дженнифер Джейсон Ли крадет на себя внимание и шоу, — пишет Анита Сингх для Telegraph UK.

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Все повороты линии пятого сезона предсказуемы (особенно для тех, кто в принципе много смотрел в жанре криминальной драмы и черной комедии) и не дают зрителю вкусить ничего нового, «обмусоливая» всё ту же заезженную драматургию отношений внутри одной ячейки общества и семейных тайн. После просмотра первого эпизода, несмотря на пресность, дать шанс второму хочется: все-таки «Фарго» — это одна из самых хитовых американских франшиз, повестка по части этнического разнообразия актеров не топорна, а картинка — красивая. Но уже к середине второй серии пятого сезона «Фарго» понимаешь: этого шанса можно было бы и не давать, история остается столь же пресной. Она немного щекочет, пытаясь оставить перед зрителем вопросы к сюжету, но их слишком мало и они слишком просты, чтобы зацепить зрителя.

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