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Уголовное дело возбуждено после столкновения поезда с тепловозом под Ульяновском

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев
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После столкновения пассажирского поезда с тепловозом в Ульяновской области возбуждено уголовное дело. Об этом 22 ноября сообщило центральное межрегиональное следственное управление на транспорте СК России.

Дело возбуждено по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 263 УК РФ («Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта)».

«Следствием установлено, что в дневное время 22 ноября на 962-м км на перегоне Бряндино – Тиинск Куйбышевской железной дороги произошло столкновение пассажирского поезда Адлер – Пермь и маневрового локомотива», — сообщили в ведомстве.

В результате инцидента жертв нет, количество пострадавших и тяжесть полученных травм уточняются.

На место происшествия выехали следователи и криминалисты следственных органов СК России. Проводится комплекс следственных действий, направленных на установление всех обстоятельств и причин произошедшего. Проводится осмотр места происшествия, допрашиваются свидетели, готовится к назначению ряд экспертиз.

В РЖД сообщили, что проводят внутреннюю проверку по факту грубого нарушения при организации работы станции Бряндино.

Также в компании рассказали, что из-за столкновения с тепловозом поезд Адлер – Пермь временно задерживается для проведения необходимых технических работ. Также на 1 час 13 минут задержан пригородный поезд Димитровград – Ульяновск.

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Ранее в этот день пассажирский поезд Пермь – Адлер столкнулся с тепловозом в Ульяновской области. Инцидент произошел в 14:49 мск на станции Бряндино. Машинист успел применить экстренное торможение, однако столкновения избежать не удалось. Как отмечается, подвижной состав с рельсов не сошел.

Губернатор Пермского края Дмитрий Махонин заявил, что пострадали 25 человек, серьезно пострадавших среди них нет.

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