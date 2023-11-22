В Пермском крае заявили об отсутствии серьезно пострадавших при аварии с поездами

Губернатор Пермского края Дмитрий Махонин заявил об отсутствии серьезно пострадавших после столкновения поездов в Ульяновской области. Об этом 22 ноября сообщил он в Telegram-канале.

«По предварительным данным, серьезно пострадавших нет, за помощью к медикам обратились 25 человек», — указал губернатор.

Махонин заверил, что пострадавшим окажут всю необходимую помощь.

Подробности происшествия выясняются.

22 ноября пассажирский поезд Пермь – Адлер столкнулся с тепловозом в Ульяновской области. Инцидент произошел в 14:49 мск на станции Бряндино. Машинист успел применить экстренное торможение, однако столкновения избежать не удалось. Как отмечается, подвижной состав с рельсов не сошел.