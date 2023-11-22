При столкновении поезда с тепловозом в Ульяновской области пострадали 25 человек

Пассажирский поезд Пермь – Адлер столкнулся с тепловозом в Ульяновской области. Об этом 22 ноября сообщил новостной канал РЖД в Telegram.

Инцидент произошел в 14:49 мск на станции Бряндино. Машинист успел применить экстренное торможение, но не избежал столкновения. Подвижной состав с рельсов не сошел.

«По предварительным данным, за медицинской помощью с ушибами обратились 25 пассажиров, среди них один несовершеннолетний. Всем пострадавшим оказывается необходимая помощь», — говорится в сообщении.

Причины произошедшего на данный момент устанавливаются.

Ранее, 8 ноября, один человек погиб в результате столкновения пассажирского поезда с грузовиком на нерегулируемом переезде в Нижегородской области. Инцидент произошел в деревне Трестьяны Балахнинского района на перегоне Заволжье – Правдинск. В поезде находились 150 человек.