Не только бизнес: почему НХЛ не может провести Кубок мира с Россией

Североамериканские организаторы пришли к выводу, что провести Кубок мира в том виде, в котором его задумывали — с участием сильнейших хоккеистов планеты, включая российских, — не выйдет. Теперь на повестке разработка совсем другого турнира с другим названием. Между тем в НХЛ ни о какой «культуре отмены» речи не идет. Двукратный обладатель Кубка Стэнли Никита Кучеров продолжает тащить на себе «Тампу» в отсутствие Андрея Василевского. Наконец-то вернувшийся в строй Валерий Ничушкин выходит на былую мощность, а Артемий Панарин превзошел лучшее достижение российских игроков по результативной серии с начала сезона. Подробнее об успехах наших хоккеистов за океаном — в материале «Известий».

Кубок мира без России

Кубок мира планируют провести в феврале 2025 года, но, как сообщается в североамериканских СМИ, без сборной России. Такая позиция пронизана двуличием и непоследовательностью. Выбор НХЛ можно объяснить репутационными рисками, но он совершенно не вписывается в классические каноны бизнеса. Все привыкли, что НХЛ — это про заработок, деньги и прочий полезный эффект (не всегда материальный).

Лига спокойно зарабатывает на россиянах в чемпионате, но отказывается принимать нашу сборную на Кубке мира, ссылаясь на недовольство федераций других стран. Российские звезды снова остались за бортом крупного международного турнира.

НХЛ жертвует доходами и спортивными принципами, чтобы не накалять политическую обстановку. Непонятно другое. Лига сама устанавливает правила игры Кубка мира. ИИХФ и международные федерации не причастны к проведению турнира. Жесткая позиция лиги смотрелась бы уместно. Раз россияне играют в чемпионате (и никто от этого не пострадал, кроме нервных клеток Доминика Гашека), то пусть они участвуют в Кубке мира, который все так ждут и который потеряет смысл без Кучерова, Панарина и Овечкина. Название, флаг, гимн — всё это обсуждаемо. В первую очередь важен сам допуск. Недовольные, конечно, найдутся, но такая позиция понятна и объяснима. НХЛ ищет деньги — НХЛ и решает, какие хоккеисты и в составе каких команд участвуют.

Ситуация с Кубком мира отражает решительность офиса НХЛ в вопросе турнира формата «лучшие против лучших». В лиге не намерены идти на баррикады и рисковать с «российским вопросом». Кажется, офису Гэри Беттмэна банально не хочется возиться с мероприятием, которое требует больших хлопот. Финансовых, дипломатических, организационных. Турнир, который планируют провести в 2025 году, получит другое название, не Кубок мира. Слет энхаэловских звезд обязательно вызовет интерес. Но ажиотаж не сравнится с тем, если бы участвовали Панарин, Кучеров, Овечкин, Малкин и Шестеркин.

Ничушкин отметил рождение дочери

Пережив отлучение от команды по ходу прошлого плей-офф (из-за странного инцидента в отеле), Ничушкин вернулся в топ-6 «Лавин» и спокойно начал набирать очки с первых матчей регулярки, а его команда стала одерживать победу за победой. Не везло Валерию долгое время лишь с голами — к середине ноября на счету уральца была всего одна заброшенная шайба. Однако 10 ноября его прорвало, и он вовсю начал догонять Микко Рантанена (12) в списке лучших снайперов «Колорадо».

А на прошлой неделе 13-й номер «Эвеланш» и вовсе забил четыре гола в трех матчах, последовательно отличившись во встречах с «Сиэтлом», «Анахаймом» и «Далласом», и добавил к ним одну голевую передачу. Причем все шайбы пришли к силовому форварду на пятаке во многом благодаря великолепной игре на подставлениях.

— Он сейчас в хорошей форме. Я буду стараться снабжать его шайбами всякий раз, когда он на пятаке, — отметил эффективную игру россиянина под воротами Кейл Макар после победы над «Анахаймом» (8:2).

И как тут не вспомнить, что совсем недавно у Ничушкина и его супруги Светланы родилась дочь, которую новоиспеченные родители назвали Анной. Ради рождения первенца нападающему пришлось 8 ноября пропустить одну из тренировок «Колорадо». Вполне возможно, именно прибавление в семье, однозначно прибавившее ему положительных эмоций, и помогло Валерию вновь начать забрасывать.

Кучеров спасает «Тампу»

Старт сезона у «Тампы» не самый радужный: пока травмирован и не может играть основной вратарь Андрей Василевский, оборона «Лайтнинг» напоминает решето. Но благодаря яркой игре своих звезд в атаке «Молнии» порой предстают очень мощной командой. Как, например, в матче против «Эдмонтона», в котором сразу три (2+1) очка набрал российский нападающий Никита Кучеров.

В игре с «Бостоном» он был не так заметен, но включился тогда, когда это было нужно больше всего. Российский нападающий за несколько секунд до конца с неудобной руки из самого угла площадки выдал идеальную по точности передачу на Стэмкоса, который точно бросил.

— Я знаю, на что способен Куч. Это мировой класс. Я увидел, что он собирается пасовать с неудобной руки. Возможно, такой пас может сделать еще только один парень во всей лиге. Я знал, что если передача пройдет, то у меня будет хороший шанс отправить шайбу в ворота, — восхищался после матча сам Стэмкос.

Панарин побил достижение Квартальнова

Нападающий «Нью-Йорк Рейнджерс» Артемий Панарин не смог набрать очков в матче с «Далласом» (3:6) и прервал свою впечатляющую серию, в ходе которой набирал очки на протяжении 15 игр со старта сезона. Панарин побил клубный рекорд в исполнении Рода Жильбера и рекорд среди россиян Дмитрия Квартальнова, но до рекорда лиги не дотянул прилично.

Впрочем, вряд ли это способно сильно расстроить Панарина. «Рейнджерс» идут на первом месте в столичном дивизионе с большим отрывом, а сам Артемий входит в топ-10 лучших бомбардиров регулярки с 26 (10+16) очками. Кажется, пока Панарина всё устраивает под руководством нового главного тренера Питера Лавиолетта.