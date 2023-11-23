Психолог рассказала об опасности одиночества

ВОЗ объявила о создании Комиссии по одиночеству. В течение следующих трех лет члены Комиссии будут изучать вопрос того, как социальная изоляция и одиночество влияют на состояние здоровья человека. Уже сейчас известно, что недостаточное количество социальных связей увеличивает риск инсульта, тревоги и деменции. Руководитель службы психологической помощи онлайн-сервиса по управлению здоровьем Budu Татьяна Исраелян 23 ноября в беседе с «Известиями» разобрала вопрос влияния одиночества на здоровье человека.

По словам эксперта, одиночество — распространенная проблема, которая затрагивает людей всех возрастов и может иметь серьезные последствия для их здоровья. В настоящее время многие исследования подтверждают, что одиночество связано с рядом неблагоприятных исходов, включая депрессию, риск сердечно-сосудистых заболеваний, диабет II типа, артрит и другие заболевания.

«Отсутствие социальной поддержки и близости с другими людьми может привести к чувству беспомощности, низкой самооценке и отчаянию. Подобные негативные состояния могут вызвать неблагоприятные физиологические реакции в организме, например повышенную выработку гормонов стресса, нарушение сна и ослабление иммунитета. От одиночества не застрахован никто. Чувство изолированности от общества может затрагивать людей всех возрастов. Однако заметна тенденция к повышенному одиночеству среди подростков и пожилых людей», — сказала она.

Исраелян дала ряд советов по тому, как побороть изоляцию. Но важно помнить, что одиночество — это не неизбежность, а лишь временное состояние. Человек в силах помочь себе с помощью разных инструментов.

«Важно быть инициативным. Организуйте встречи с членами семьи, друзьями и близкими. Проводите вместе с ними время, больше общайтесь. Старайтесь по возможности расширить свой круг общения. Найти новых знакомых можно с помощью клубов или групп по интересам, участию в общественных мероприятиях. Если выходить из дома нет сил или возможности, используйте технологии для поддержания связи с другими людьми. Сегодня существует огромное количество разнообразных инструментов, которые помогают общаться на огромном расстоянии. В том числе можно искать единомышленников в сообществах в социальных сетях. И, конечно же, не стоит забывать о профессиональной помощи. Обратитесь к психологу, если вы испытываете сильное чувство одиночества и не можете справиться с ним самостоятельно», — сказала она.

Одиночество может оказывать серьезное влияние на здоровье человека, приводя к различным неблагоприятным последствиям. Поэтому важно не игнорировать это состояние и предпринимать меры для его преодоления. Установление социальных связей и поддержка окружающих могут помочь вам не только справиться с одиночеством, но и улучшить ваше общее физическое и психическое здоровье, заключила эксперт.

В конце сентября стало известно, что в Германии появилась новая должность «уполномоченного по одиночеству». Первые поиски кандидатов на вакансию начались в административном округе Берлина Райникендорф. По словам главы района Эмине Демирбюкен-Вегнер, потребность в «уполномоченном по одиночеству» детерминирована статистикой: так, каждый 10-й житель Берлина чувствует себя одиноким. Больше всего эта тенденция распространена среди людей старше 65 лет, количество которых в Райникендорфе превышает 268 тыс. человек.