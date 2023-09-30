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В Германии начали поиски кандидатов на должность «уполномоченного по одиночеству»

СМИ: в Германии впервые ввели должность «уполномоченного по одиночеству»
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Фото: Global Look Press/Frank Hoermann/SVEN SIMON
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В Германии появилась новая должность «уполномоченного по одиночеству». Первые поиски кандидатов на вакансию начались в административном округе Берлина Райникендорф, о чем рассказала глава района Эмине Демирбюкен-Вегнер.

По ее словам, потребность в «уполномоченном по одиночеству» детерминирована статистикой: так, каждый десятый житель Берлина чувствует себя одиноким. Больше всего эта тенденция распространена среди людей старше 65 лет, количество которых в Райникендорфе превышает 268 тыс. человек.

«Берлин — столица одиноких людей и одиночества», — приводятся слова Демирбюкен-Вегнер в субботу, 30 сентября, в Telegram-канале «BILD на русском».

Таким образом, в бюджет Райникендорфа на 2024–2025 годы заложили ставку Einsamkeit Beauftragter — именно так называется должность на немецком. Как ожидается, специалист будет заниматься разработкой и реализацией проектов, направленных на борьбу с одиночеством. В числе требований к кандидату: высшее образование в сфере коммуникаций и два года опыта работы в социальной сфере. Однако Демирбюкен-Вегнер обратила внимание на главный критерий.

«Прежде всего иметь сердце», — указала она.

Правительство Германии рассматривает возможность вывести проблему борьбы с одиночеством на правительственный уровень — ранее, в июне 2022 года, с таким предложением выступала федеральный министр по делам семьи, пенсионеров, женщин и молодежи Германии Лиза Паус от партии «Зеленые».

Как пишет Faz.net, в качестве образца реализации инициативы выступают британские и японские структуры — так называемые «министерства одиночества». Они рассматривают одиночество как общественную болезнь или даже политическую проблему, а также оперируют им как критерием при принятии некоторых решений, например, при повышении цен на общественный транспорт.

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Гарвардские ученые по итогам 85-летнего исследования заключили, что одиночество опасно для здоровья в той же степени, что и выкуривание пачки сигарет в день, — на этот научный факт сослались специалисты психиатрической клинической больницы № 1 имени Алексеева.

По словам доцента кафедры остеопатии СЗГМУ им. И.И. Мечникова, врача-остеопата, невролога Владимира Белаша, факт влияния одиночества на состояние здоровья объективен в силу того, что люди — это социальные существа, которым свойственна потребность в общении с другими людьми. Кроме того, выводам гарвардских ученых соответствуют итоги исследований, согласно которым одинокие люди живут меньше, чем те, у кого есть семья или пара.

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