Глава Минтранса допустил прямые рейсы компаний РФ на Филиппины и в Индонезию
Российские авиакомпании прорабатывают возможность открытия прямых рейсов на Филиппины, а также возобновление прямых рейсов в Индонезию, сообщил глава Минтранса РФ Виталий Савельев в рамках совещания с президентом РФ Владимиром Путиным.
«Российскими авиакомпаниями ведется проработка возможности открытия прямых рейсов на Филиппины, а также возобновление прямых рейсов в Индонезию», — сказал министр.
В марте сообщалось, что Россия рассматривает варианты открытия прямых рейсов в Мьянму, Малайзию, ЮАР, Эфиопию, Индонезию, Марокко, Пакистан, Саудовскую Аравию и другие страны.
Тогда же Федеральное агентство воздушного транспорта попросило представить предложения по увеличению авиаперевозок РФ с Азербайджаном, Арменией, Белоруссией, Индией, Ираном, Казахстаном, Киргизией, Таджикистаном, Таиландом, Турцией, Узбекистаном, Венесуэлой, Египтом, Кубой и Туркменистаном.
В январе министр иностранных дел РФ Сергей Лавров рассказал, что Россия и Пакистан обсуждают возобновление прямых авиарейсов между странами.