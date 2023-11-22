В центре Гамалеи назвали возможный срок ввода в оборот обновленного «Спутника V»

Обновленную российскую вакцину «Спутник V» могут ввести в оборот в марте 2024 года. Об этом 22 ноября сообщил профессор вирусологии, главный научный сотрудник НИЦ эпидемиологии и микробиологии им. Н.Ф. Гамалеи Анатолий Альтштейн в пресс-центре МИЦ «Известия».

«Модификация должна состоять в том, что в состав коронавирусного вектора вставлена вставка вируса XBB1.5 — это тот вирус, который появился в 2023 году и от которого пошли основные варианты, которые распространяются сейчас и вызывают заболевание COVID в 2023 году, то есть эта вакцина вызывает образование нейтрализующих антител, которые хорошо нейтрализуют те штаммы вируса, которые в настоящее время распространяются. Вакцина готова, по современным правилам ввести вакцину очень сложно, она должна проходить клинические испытания, которые занимают достаточно долгое время, испытания эти проводятся. Можно ждать, что где-то в начале следующего года», — сказал он.

Альтштейн подчеркнул, что наиболее вероятно, что к марту эта вакцина будет доступна.

15 ноября руководитель центра превосходства «Персонифицированная медицина» Института фундаментальной медицины и биологии Казанского федерального университета Альберт Ризванов сказал «Известиям», что в России наблюдается рост заболеваемости COVID-19, но болезнь протекает в легкой форме. При этом, как отметил биолог, «Спутник V» продолжает эффективно защищать от смертельных случаев заболевания.

8 ноября руководитель Роспотребнадзора Анна Попова во время «правительственного часа» на пленарном заседании Совета Федерации сообщила, что специалисты выявили в России 10 случаев заболеваемости вариантом коронавируса «Пирола».