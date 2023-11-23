В России хлеб за год подорожал на 5%

Цены на хлеб и хлебобулочные изделия из пшеничной муки в России за год в ноябре выросли в пределах официальной инфляции — на 5%, сообщили «Известиям» в «Руспродсоюзе» 22 ноября.

В ноябре прошлого года средняя стоимость хлеба в розничных магазинах составляла 85,07 руб./кг, в этом году — 89,3 руб./кг.

При этом за последний месяц рост цен на хлеб из пшеничной муки составил 1,3% с 88,12 руб./кг в октябре.

Стоимость хлеба из ржаной муки за год выросла на 5,7%, с 69,93 руб./кг до 73,92 руб./кг — на 1,5% за месяц.

Рост цен на хлеб произошел ввиду роста составляющих себестоимости: логистики, роста заработных плат, удорожание сервисного обслуживания оборудования и запчастей. Так, только увеличение тарифов транспортных компаний составило 35% с начала года, уточнили в «Руспродсоюзе». Также на 25–30% выросли расходы на персонал для предприятий.

Ранее, 10 ноября, в пресс-службе Минсельхоза рассказали «Известиям», что по многим позициям цены производителей ниже или на уровне тех, что были годом ранее. Например, снизилась стоимость сливочного масла (–0,1%), сыра (–0,3%), подсолнечного масла (–2%), гречневой крупы (–16,9%), риса (–1,4%), пшеничной муки (–2,2%), макаронных изделий (–2%). Кроме того, за месяц уменьшилась стоимость ряда наименований овощной продукции: картофеля (–3,2%), моркови (–2,3%), капусты (–5%), свеклы столовой (–2,4%), лука (–0,3%).