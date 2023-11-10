Минсельхоз заявил о контроле цен на продовольственном рынке

Ценовая ситуация на продовольственном рынке на особом контроле Минсельхоза, заявили 10 ноября «Известиям» в пресс-службе министерства.



«В настоящее время она соответствует сезонным тенденциям. По многим позициям цены производителей сейчас ниже или на уровне тех, что были годом ранее. Например, на сливочное масло (-0,1%), сыры (-0,3%), подсолнечное масло (-2%), гречневую крупу (-16,9%), рис (-1,4%), пшеничную муку (-2,2%), макаронные изделия (-2%) и другую продукцию. По такой продукции, как свинина, подсолнечное масло, рис, сахар, вермишель отпускные цены сократились и за последний месяц», — говорится в сообщении пресс-службы.



Также там отметили, что за месяц снизилась стоимость ряда наименований овощной продукции – картофеля (-3,2%), моркови (-2,3%), капусты (-5%), свеклы столовой (-2,4%), лука (-0,3%). При этом отмечается сезонный рост по томатам и огурцам, что обусловлено переходом на продукцию защищенного грунта, а также традиционным увеличением поставок на рынок более дорогих импортных овощей.



«Стоит отметить, что производство овощной продукции в 2023 году показывает положительную динамику. В частности, в российских теплицах получено уже 1,3 млн т овощей (+0,5%). В том числе собрано 720,6 тыс. т огурцов и 555,9 тыс. т томатов», — сообщили в Минсельхозе.



Кроме того, в министерстве отметили, что в текущем году на фоне повышенного спроса отмечается рост цен на продукцию птицеводства, несмотря на увеличение производства мяса птицы и яйца. С основными производителями согласован план по дополнительному увеличению объемов для удовлетворения потребностей внутреннего рынка. По итогам года ведомство ожидает сохранения положительной динамики в этом сегменте. Кроме того, совместно с Минпромторгом России будет организована работа по стимулированию производителей и торговых сетей заключать долгосрочные договоры о поставках продукции, что позволит обеспечить прогнозируемые объемы поставок и цены в рознице.

Днем ранее замглавы Министерства промышленности и торговли РФ Виктор Евтухов заявил об отслеживании колебания цен на продовольствие в РФ. По его словам, крупные торговые сети еженедельно заполняют и присылают в Минпромторг таблицы с оперативными данными о ценах на продукты питания. Сети сообщают о том, как производители предлагают корректировать стоимость продовольствия.

Ранее, 25 октября, президент РФ Владимир Путин на совещании с членами российского кабинета министров заявил, что правительство России должно вовремя включать необходимые механизмы при росте цен на продукцию. В тот же день глава государства спросил у главы Минсельхоза Дмитрия Патрушева о причинах увеличения стоимости мяса птицы. В свою очередь, министр ответил, что ведомство занимается этим вопросом.