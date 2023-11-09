В Минпромторге сообщили об отслеживании колебания цен на продовольствие в РФ

Крупные торговые сети еженедельно заполняют и присылают в Минпромторг таблицы с оперативными данными о ценах на продукты питания. Сети сообщают о том, как производители предлагают корректировать стоимость продовольствия. Компании это делают по требованию ведомства. Об этом рассказал замглавы Министерства промышленности и торговли РФ Виктор Евтухов, отвечая на вопрос «Известий» 9 ноября.

«Мы это делаем для того, чтобы оперативно реагировать на изменения вместе с ФАС и Минсельхозом. Как вы знаете, уже была динамика по росту цен на курицу и яйцо, которые попали в зону риска. По другим видам продукции от нашей отрасли пока сигналов нет», — заметил он.

Ранее, 25 октября, президент РФ Владимир Путин на совещании с членами российского кабинета министров заявил, что правительство России должно вовремя включать необходимые механизмы при росте цен на продукцию. В тот же день глава государства спросил у главы Минсельхоза Дмитрия Патрушева о причинах увеличения стоимости мяса птицы. В свою очередь, министр ответил, что ведомство занимается этим вопросом.