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Новый посол Британии в РФ приступил к исполнению обязанностей

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Фото: gov.uk
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Новой посол Великобритании в России Найджел Кейси прибыл в Москву и приступил к исполнению обязанностей. Об этом 22 ноября сообщила пресс-служба британского посольства в Москве.

«Сегодня Найджел Кейси приступил к исполнению обязанностей нового посла Великобритании в Российской Федерации. Господин Кейси вручил копию верительных грамот от его величества короля Карла в Министерстве иностранных дел России. Позднее он вручит верительные грамоты президенту [РФ] Владимиру Путину», — говорится в релизе, поступившем в распоряжение ТАСС.

Ранее, 2 августа, МИД Великобритании объявил о смене посла в Москве. Днем позже посольство страны в РФ подтвердило, что Лондон сменил посла. Там отметили, что вместо Деборы Броннерт, перешедшей на другую дипломатическую должность, им станет Найджел Кейси.

В сентябре российский МИД одобрил кандидатуру Кейси. В ведомстве рассказали, что британская сторона, в соответствии с существующей дипломатической практикой, весной обращалась в МИД РФ, чтобы запросить согласие на назначение Кейси своим новым послом.

До назначения на эту должность, в 2021–2023 годах, Кейси работал спецпредставителем британского премьер-министра по Афганистану и Пакистану, а также директором Управления по Афганистану и Пакистану в МИДе. На службу в британский МИД он пришел в 1991 году. За это время он возглавлял отдел, занимающийся отношениями с Ираком, руководил отделом внешней политики посольства Великобритании в Москве, был послом в Боснии и Герцеговине, а также возглавлял Высший комиссариат Соединенного Королевства в Южно-Африканской Республике.

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