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В Индии испытали ракету BrahMos с борта новейшего эсминца «Импхал»

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Фото: ANI
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Военно-морские силы (ВМС) Индии провели успешные испытания ракеты BrahMos с борта новейшего эсминца «Импхал». Об этом со ссылкой на индийских военных сообщило в среду, 22 ноября, информационное агентство ANI.

Как отмечается, это был первый в истории испытательный пуск ракеты увеличенной дальности перед вводом нового корабля в эксплуатацию.

«Первый в истории испытательный пуск ракеты увеличенной дальности BrahMos перед вводом корабля в эксплуатацию подчеркивает непоколебимое внимание ВМС Индии к боевой готовности, растущее мастерство страны в судостроении и гарантированную надежность местного оружия и платформ», — говорится в сообщении агентства в соцсети X (бывш. Twitter).

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Ранее, в конце июня, российско-индийская компания BrahMos завершила проектирование ракет нового поколения BrahMos-NG для истребителей. Как рассказал директор по экспорту компании BrahMos Правин Патхак, длина новой ракеты составляет 6 м. Кроме того, она вдвое легче предыдущих образцов, скорость и дальность боеприпаса — 3 Маха и 290 км. Патхак отметил, что ракетами NG можно вооружить три типа самолетов ВВС Индии. От трех до пяти ракет можно установить на истребителе Су-30МКИ, а также по две на МиГ-29 и Tejas. Представитель компании добавил, что производство может быть налажено в 2025 году.

До этого, в декабре 2022 года, Индия провела испытания сверхзвуковой крылатой ракеты BrahMos с увеличенной дальностью. Маневры прошли в Бенгальском заливе, аппарат запустили с истребителя Су-30МКИ.

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