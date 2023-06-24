Компания BrahMos завершила эскизное проектирование ракет Brahmos-NG

Российско-индийская компания BrahMos завершила проект эскиза ракет нового поколения BrahMos-NG. Об этом в субботу, 24 июня, заявил «РИА Новости» директор по экспорту компании BrahMos Правин Патхак на Международном военно-морском салоне (МВМС-2023).

«Завершено эскизное проектирование ракеты NG, согласован облик ракеты, дальше переходим к созданию опытных образцов», — рассказал он.

По словам директора, ракета нового поколения будет длинной в 6 м вместо 9 м. Кроме того, она станет вдвое легче, но скорость и дальность останутся прежними — 3 Маха и 290 км.

Патхак отметил, что ракетами NG можно вооружить три типа самолетов ВВС Индии. От трех до пяти ракет можно установить на истребителе Су-30МКИ, а также по две на МиГ-29 и Tejas.



Представитель компании добавил, что производство может быть налажено в 2025 году.

В декабре 2022 года Индия провела испытания сверхзвуковой крылатой ракеты BrahMos с увеличенной дальностью. Маневры прошли в Бенгальском заливе, аппарат запустили с истребителя Су-30МКИ.

В августе 2022 года стало известно о планах Индии вооружить все корабли первой линии своих ВМС ракетами BrahMos. Кораблями первой линии являются самые крупные и боеготовые суда ВМС. К их числу относятся такие крупные классы кораблей, как крейсер, эсминец, фрегат.

Ракеты BrahMos в ходе испытаний показали скорость в 2,5–2,8 раза выше скорости звука.