В Индии провели успешные испытания ракеты BrahMos

Индия провела испытания сверхзвуковой крылатой ракеты BrahMos с увеличенной дальностью. Маневры прошли в Бенгальском заливе, аппарат запустили с истребителя Су-30МКИ, передает телеканал «Известия». Ракета с дальностью 450 км успешно поразила корабль-мишень. Как заявило командование военно-воздушных сил, ракета BrahMos — гарантия преимущества в будущих боевых действиях. Это сверхзвуковое оружие — российско-индийская разработка, его используют ВВС, ВМС и сухопутные силы.

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