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«Ангарский маньяк» получил еще 10 лет колонии по новому делу о трех убийствах
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«Ангарский маньяк» получил еще 10 лет колонии по новому делу о трех убийствах

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Фото: Global Look Press/Komsomolskaya Pravda
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Суд вынес четвертый приговор «ангарскому маньяку» Михаилу Попкову, который ранее был осужден за 83 убийства. По новому делу о трех эпизодах он получил еще 10 лет колонии. Об этом 22 ноября сообщили в СУ Следственного комитета (СК) РФ по Иркутской области

Отмечается, что доказана причастность Попкова к совершению в 1997 году в поселке Жилкино Иркутска убийства 27-летней женщины. Также в 1998 году на берегу реки Ангара в Иркутске он убил 25-летнюю женщину, а 2003 году на территории Ново-Ленинского кладбища Иркутска расправился с 31-летней потерпевшей.

В двух случаях маньяк задушил своих жертв, третьей нанес множественные ножевые ранения. Причастность Попкова к совершению преступлений подтверждается как показаниями самого обвиняемого, так и протоколами осмотров мест происшествий, заключениями проведенных судебных экспертиз, иными доказательствами, указали в СК.

Признание — сила: «ангарскому маньяку» не понравилось второе пожизненное
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Ранее, 18 августа, прокуратурой Иркутской области было утверждено обвинительное заключение по уголовному делу в отношении Попкова еще о трех убийствах.

15 января Попков, признанный виновным в убийстве более 80 человек в период с 1990 по 2010 год и приговоренный к двум пожизненным срокам, признался в совершении еще двух убийств.

Бывший сотрудник МВД Михаил Попков получил первый пожизненный приговор в 2015 году за 22 убийства и причинение тяжких телесных повреждений двум женщинам. Три года спустя ему вынесли второй приговор за 59 убийств. Жертвами становились в основном молодые женщины. Также Попков убил коллегу-милиционера.

4 июня 2021 года Попков был приговорен еще к девяти годам и восьми месяцам тюрьмы по двум эпизодам. Сообщается, что суд вынес это решение в связи с тем, что в 1995 году в ночь с 13 на 14 июля Попков убил женщину. В тот же временной период он был причастен еще к одному убийству. Известно, что маньяк сознался в этих преступлениях, уже будучи под стражей.

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