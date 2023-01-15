СК РФ проверит признания «ангарского маньяка» в новых преступлениях

Следственный комитет (СК) РФ проверяет признания «ангарского маньяка» Михаила Попкова, признанного виновным в убийстве более 80 человек и осужденного на два пожизненных заключения, в новых преступлениях. Об этом 15 января сообщает «РИА Новости» со ссылкой на представителя следственного управления ведомства по Иркутской области.

«Он написал новые явки с повинной, информация проверяется следователями СК», — сообщил собеседник агентства.

Если следователи смогут доказать причастность Попкова еще к двум эпизодам убийства женщин в 1990-е годы, то тогда счет жертв «ангарского маньяка» дойдет до 85 человек.

Бывший сотрудник МВД Михаил Попков получил первый пожизненный приговор в 2015 году за 22 убийства и причинение тяжких телесных повреждений двум женщинам. Три года спустя ему вынесли второй приговор за 59 убийств. Жертвами становились в основном молодые женщины. Также Попков убил коллегу-милиционера.

4 июня 2021 года Попков был приговорен еще к девяти годам и восьми месяцам тюрьмы по двум эпизодам. Сообщается, что суд вынес это решение в связи с тем, что в 1995 году в ночь с 13 на 14 июля Попков убил женщину. В тот же временной период он был причастен еще к одному убийству. Известно, что маньяк сознался в этих преступлениях, уже будучи под стражей.