Реклама
Прямой эфир
Армия
Три украинских беспилотника сбиты над территорией Крыма
Мир
В США призвали Зеленского перестать жаловаться на сокращение помощи
Общество
В Кузбассе завершилась церемония прощания с экс-губернатором Тулеевым
Мир
Зеленский заявил о готовности обсудить с Трампом его мирный план по Украине
Общество
Трепову доставили на очередное заседание суда по делу о теракте
Мир
В МИДе выразили готовность работать с Финляндией по ситуации на границе
Мир
На Украине признали успешное наступление ВС РФ
Происшествия
Двое взрослых и двое детей погибли при пожаре в Подмосковье
Мир
Пакистан подал заявку на вступление в БРИКС
Общество
Певцу Шарлоту грозит три административных дела
Армия
Раненый офицер «Отважных» подбил танк во время боя с «Азовом»
Общество
«Ангарский маньяк» получил еще 10 лет колонии по новому делу о трех убийствах
Общество
В Москве задержали торговцев незарегистрированными препаратами
Сюжет:

Первая группа батальона из бывших пленных ВСУ выехала на боевое задание

0
Фото: РИА Новости/Алексей Майшев
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Первая группа состоящего из бывших украинских военнопленных российского батальона имени Богдана Хмельницкого, входящего в оперативно-боевое тактическое формирование «Каскад», выехала на боевое задание. Об этом 22 ноября боец Виктор Киричанский с позывным Кирик.

«Первая группа сегодня уже выехала на боевое задание. <…> Мы выезжаем следом, встретимся на фронте с ними», — приводит его слова «РИА Новости».

Как отметил Киричанский, настроение в подразделение боевое, все сделали свой выбор — и выбрали правильную сторону. По его словам, в первый раз немного страшно ехать на линию боевого соприкосновения, но, по мнению Кирика, всё будет нормально. Сам он за девять месяцев службы в Вооруженных силах Украины (ВСУ) только три раза был на полигоне.

Также Киричанский указал, что у батальона появились пулеметчики, которые проходили тактическую медицину в боевых условиях.

Оборона в комплексе: ВФУ истратили почти все резервы в попытках наступления
На многих участках российская армия улучшает тактическое положение, заявил Сергей Шойгу

Ранее, 7 ноября, бойцы первого подразделения батальона имени Богдана Хмельницкого принесли присягу России. Командир батальона Андрей Тищенко отметил, что после присяги бойцы отправятся на передовую.

27 октября Тищенко сообщил, что батальон имени Богдана Хмельницкого поступил на службу в российское оперативно-боевое тактическое формирование (ОБТФ) «Каскад».

О формировании батальона имени Богдана Хмельницкого стало известно 27 февраля. Тищенко указал, что всего в подразделении около 70 человек. Из них 95% — бывшие украинские военные с боевыми опытом. Добровольческий батальон формируется из пленных, размещенных в разных колониях. Контракты с добровольцами заключаются с ВС РФ на общих условиях.

В тот же день бывший украинский пограничник Кирилл Спасский рассказал, что сдавшиеся в плен военные ВСУ отказались от украинского гражданства, приняли российское и вступили в добровольческий батальон в составе ВС РФ.

Спецоперация по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля прошлого года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2023