Первая группа батальона из бывших пленных ВСУ выехала на боевое задание

Первая группа состоящего из бывших украинских военнопленных российского батальона имени Богдана Хмельницкого, входящего в оперативно-боевое тактическое формирование «Каскад», выехала на боевое задание. Об этом 22 ноября боец Виктор Киричанский с позывным Кирик.

«Первая группа сегодня уже выехала на боевое задание. <…> Мы выезжаем следом, встретимся на фронте с ними», — приводит его слова «РИА Новости».

Как отметил Киричанский, настроение в подразделение боевое, все сделали свой выбор — и выбрали правильную сторону. По его словам, в первый раз немного страшно ехать на линию боевого соприкосновения, но, по мнению Кирика, всё будет нормально. Сам он за девять месяцев службы в Вооруженных силах Украины (ВСУ) только три раза был на полигоне.

Также Киричанский указал, что у батальона появились пулеметчики, которые проходили тактическую медицину в боевых условиях.

Ранее, 7 ноября, бойцы первого подразделения батальона имени Богдана Хмельницкого принесли присягу России. Командир батальона Андрей Тищенко отметил, что после присяги бойцы отправятся на передовую.

27 октября Тищенко сообщил, что батальон имени Богдана Хмельницкого поступил на службу в российское оперативно-боевое тактическое формирование (ОБТФ) «Каскад».

О формировании батальона имени Богдана Хмельницкого стало известно 27 февраля. Тищенко указал, что всего в подразделении около 70 человек. Из них 95% — бывшие украинские военные с боевыми опытом. Добровольческий батальон формируется из пленных, размещенных в разных колониях. Контракты с добровольцами заключаются с ВС РФ на общих условиях.

В тот же день бывший украинский пограничник Кирилл Спасский рассказал, что сдавшиеся в плен военные ВСУ отказались от украинского гражданства, приняли российское и вступили в добровольческий батальон в составе ВС РФ.

Спецоперация по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля прошлого года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.