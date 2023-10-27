Первый батальон из экс-бойцов ВСУ поступил на службу в российские войска

Добровольческий батальон имени Богдана Хмельницкого, сформированный из бывших военнослужащих Вооруженных сил Украины (ВСУ), поступил на службу в российское оперативно-боевое тактическое формирование (ОБТФ) «Каскад». Об этом 27 октября сообщил командир батальона Андрей Тищенко.

«В данный момент мы поступили на службу в военное подразделение ОБТФ «Каскад», и непосредственно здесь будем нести свою дальнейшую службу. У нас также будет проводиться присяга. Присяга у нас будет проходить по окончании нашего учебного процесса», — приводит его слова «РИА Новости».

Отмечается, что после присяги батальон отправится на фронт.

По словам Тищенко, в учебном центре бойцы батальона появились около трех недель назад. У военнослужащих боевое настроение, все энергичные, рвутся к знаниям, во всё вникают, пытаются себя в этом проявить.

Тищенко добавил, что оружие и обмундирование бойцам на следующий день после прибытия в учебный центр. Каждый военнослужащий получил свой автомат. Потом бойцы пристреляли свое оружие на полигоне.

О формировании батальона Богдана Хмельницкого стало известно 27 февраля. Тищенко указал, что всего в подразделении около 70 человек. Из них 95% — бывшие украинские военные с боевыми опытом. Добровольческий батальон формируется из пленных, размещенных в разных колониях. Контракты с добровольцами заключаются с ВС РФ на общих условиях.

В тот же день бывший украинский пограничник Кирилл Спасский рассказал, что сдавшиеся в плен военные ВСУ отказались от украинского гражданства, приняли российское и вступили в добровольческий батальон в составе ВС РФ.

Спецоперация по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля прошлого года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

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