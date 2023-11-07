Бойцы первого батальона из бывших военных ВСУ принесли присягу России

Бойцы первого подразделения батальона имени Богдана Хмельницкого, состоящего из бывших украинских военнослужащих, принесли присягу России, 7 ноября сообщает «РИА Новости».

Командир батальона Андрей Тищенко отметил, что после присяги бойцы отправятся на передовую. До этого они прошли занятия в учебном центре «Каскад».

Бойцы выезжали на полигоны, проводили стрельбы и другие различные занятия. По их словам, украинцы и русские — это единое целое.

Батальон Богдана Хмельницкого поступил на службу в состав российского оперативно-боевого тактического формирования (ОБТФ) «Каскад» в конце октября 2023 года. О начале формирования батальона из числа бывших военнослужащих украинской армии, которые изъявили желание воевать на стороне России, стало известно в феврале.

«Мы давали присягу уже один раз украинскому народу, но мы не предали украинский народ, украинский народ сейчас находится в заложниках у преступного киевского режима. Мы даем присягу русскому народу, но не предавая при этом украинский народ — мы всегда остаемся вместе с ними, потому что мы братья. Украинский народ с российским — они как одно целое, у нас нет никаких различий: у нас одна вера, у нас одни традиции. Украинский и русский народы — это один народ», — отметил военнослужащий батальона имени Богдана Хмельницкого ОБТФ «Каскад», бывший боец ВСУ Владислав Коваленко.

Ранее в этот день Минобороны РФ сообщило, что производство и обучение операторов беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) создано на базе батальона имени П.А. Судоплатова. Очередь на занятия расписана на месяцы вперед. Провидится обучение с начального этапа и повышение квалификации бойцов.