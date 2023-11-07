На базе батальона Судоплатова создали производство и обучение операторов БПЛА

Минобороны РФ 7 ноября сообщило, что производство и обучение операторов беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) создано на базе батальона имени П.А. Судоплатова.

«На базе добровольческого батальона имени П.А. Судоплатова создана школа обучения операторов беспилотных летательных аппаратов, а также налажено производство ударных FPV-дронов для нужд подразделений российской группировки войск, выполняющих боевые задачи специальной военной операции», — говорится в заявлении.

Отмечается, что за двое суток один 3D-принтер способен отпечатать все детали для дрона. Далее из них собирают готовую конструкцию, оснащают электроникой и программируют. При этом военное ведомство указало, что небольшое производство позволяет оперативно внести изменения в конструкцию или быстро выполнить индивидуальный заказ для подразделения под конкретную боевую задачу.

Очередь на занятия расписана на месяцы вперед. Провидится обучение с начального этапа и повышение квалификации бойцов.

По информации Минобороны, будущих операторов БПЛА учат пикировать, держать горизонт, попадать в небольшие проемы, правильно занимать позицию для корректировки огня артиллерии. Обучение занимает минимум 100 часов учебного налета. Каждый оператор также обучается проектированию и программированию ударных дронов, изучает всю техническую часть и после работы на тренажерах допускается к полетам на полигоне.

К настоящему моменту обучение прошли порядка 300 операторов различных силовых структур, ведомств и добровольческих формирований.

Ранее, 17 августа, глава Минпросвещения Сергей Кравцов сообщил, что в российских колледжах начнут готовить операторов беспилотных авиасистем с максимальной взлетной массой 30 кг и менее.