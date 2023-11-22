Глава Мурманской области заявил об около 300 ожидающих на границе с Финляндией

Порядка 300 человек не могут пересечь границу с Финляндией у КПП «Салла» в Кандалакшском районе Мурманской области. Об этом в среду, 22 ноября, сообщил губернатор региона Андрей Чибис в своем Telegram-канале.

«Иностранные граждане не могут пересечь границу по вине финской стороны <…> И порядка 300 человек из более чем 10 иностранных государств ждут даже не часами, а уже днями прохода через границу», — написал Чибис.

Глава региона также отметил, что Финляндия намеренно причиняет подобные неудобства, а сложившуюся ситуацию «можно назвать гуманитарным кризисом».

Кроме этого, Чибис подчеркнул, что власти Мурманской области принимают все необходимые меры по оказанию помощи людям, которые вынуждены ждать на морозе дальнейших решений финской стороны.

По словам губернатора Мурманской области, власти установили пункты обогрева, где люди могут погреться и поесть.

В ночь на 18 ноября Финляндия закрыла четыре КПП на границе с Россией. Речь идет о контрольно-пропускных пунктах «Торфяновка» («Ваалимаа»), «Брусничное» («Нуйямаа»), «Светогорск» («Иматра») в Ленинградской области и «Вяртсиля» («Ниирала») в Карелии. Министр внутренних дел Мари Рантанен объяснила, что такая мера поспособствует прекращению незаконного въезда в страну.

МИД РФ 20 ноября сообщил, что российская сторона заявила протест послу Финляндии Антти Хелантеря в связи с закрытием наиболее активно использовавшихся контрольно-пропускных пунктов на границе. Там подчеркнули, что принятое финскими властями решение провокационное и идет в русле попыток еще более обострить отношения между странами.