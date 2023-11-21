«Известия» показали обстановку в Ливане после гибели журналистов

Журналист «Известий» из Ливана Анхар Кочнева во вторник, 21 ноября, рассказала о ситуации на юге Ливане, где ранее в этот день двое журналистов погибли от ударов Израиля.

«На территории Ливана в результате израильских обстрелов уже погибло как минимум 22 мирных жителя. Причем все они погибли в результате атаки беспилотников. Оператор отлично видел, кто является его целью. Сегодня жертвами такого беспилотника стали два ливанских журналиста», — проинформировала она.

Ранее в этот день о смерти работников прессы, а именно корреспондента и оператора телеканала Al Mayadeen, сообщило агентство Al Wataniya в ходе прямой трансляции.

В настоящее время коллеги и сочувствующие приехали к зданию редакции Al Mayadeen. Глава канала Гассан Бен Жидду прокомментировал гибель коллег.

«Фарах было 35 лет, Рабиа — 44. Она была корреспондентом, а он оператором. Они были и ливанцами, патриотами в самом полном и широком смысле этого слова», — рассказал он.

Глава телеканала добавил, что за 45 дней в Палестине погибло 65 журналистов.

«Когда израильтяне бьют по журналистам прямой наводкой, они хотят нам намекнуть на то, что неплохо бы нам закрыть наши рты», — указал он, добавив, что ливанские журналисты не замолчат и не остановятся.

Ранее в этот день независимая некоммерческая организация по защите прав человека проинформировала, что в результате ударов Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) погибли 59 палестинских журналистов погибли, еще десятки были ранены.

По последним данным число жертв в секторе Газа с начала израильских обстрелов достигло 14 128 человек. Среди них, более 5840 детей и 3920 женщин. Количество раненых превысило 33 тыс. человек. С израильской стороны число погибших составляет около 1,2 тыс. человек.

Ситуация на Ближнем Востоке обострилась утром 7 октября, когда движение ХАМАС подвергло территорию Израиля массированному ракетному обстрелу со стороны сектора Газа, а также вторглось в приграничные районы на юге страны. В тот же день Израиль начал наносить ответные удары по целям в секторе Газа.

Палестинцы стремятся вернуть границы между двумя странами по линиям, которые существовали до Шестидневной войны 1967 года. Палестина хочет создать свое государство на Западном берегу реки Иордан и в секторе Газа, а Восточный Иерусалим сделать его столицей. Израиль отказывается от этих условий.