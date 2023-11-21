Реклама
Прямой эфир
Экономика
Новая категория заемщиков появится в России в следующем году
Мир
Небензя сообщил о проведении заседания СБ ООН по Украине 8 декабря
Мир
Нетаньяху заявил о предстоящем тяжелом решении по освобождению заложников
Мир
Европарламент включил Крым в Россию на карте
Происшествия
Российский актер театра и кино Максим Шахров погиб в ДТП в возрасте 27 лет
Мир
Москва направила Хельсинки ноту протеста из-за демонстрации танка РФ
Мир
Спецборт МЧС РФ с эвакуированными из сектора Газа россиянами вылетел в Москву
Мир
Лавров обсудил с главой МИД Белоруссии вопросы строительства Союзного государства
Общество
Путин назвал институт семьи основой России
Общество
Собянин анонсировал открытие катков с искусственным льдом в Москве 24 ноября
Мир
Глава МИД Армении не примет участия в заседаниях ОДКБ в Минске
Общество
Родившим до 25 лет предложили давать пособие в 200 тыс. рублей
Общество
Пробки в Москве вечером 21 ноября достигли 9 баллов
Сюжет:

«Известия» показали обстановку в Ливане после гибели журналистов

0
Фото: ИЗВЕСТИЯ
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Журналист «Известий» из Ливана Анхар Кочнева во вторник, 21 ноября, рассказала о ситуации на юге Ливане, где ранее в этот день двое журналистов погибли от ударов Израиля.

«На территории Ливана в результате израильских обстрелов уже погибло как минимум 22 мирных жителя. Причем все они погибли в результате атаки беспилотников. Оператор отлично видел, кто является его целью. Сегодня жертвами такого беспилотника стали два ливанских журналиста», — проинформировала она.

Ранее в этот день о смерти работников прессы, а именно корреспондента и оператора телеканала Al Mayadeen, сообщило агентство Al Wataniya в ходе прямой трансляции.

В настоящее время коллеги и сочувствующие приехали к зданию редакции Al Mayadeen. Глава канала Гассан Бен Жидду прокомментировал гибель коллег.

«Фарах было 35 лет, Рабиа — 44. Она была корреспондентом, а он оператором. Они были и ливанцами, патриотами в самом полном и широком смысле этого слова», — рассказал он.

Глава телеканала добавил, что за 45 дней в Палестине погибло 65 журналистов.

«Когда израильтяне бьют по журналистам прямой наводкой, они хотят нам намекнуть на то, что неплохо бы нам закрыть наши рты», — указал он, добавив, что ливанские журналисты не замолчат и не остановятся.

Ранее в этот день независимая некоммерческая организация по защите прав человека проинформировала, что в результате ударов Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) погибли 59 палестинских журналистов погибли, еще десятки были ранены.

По последним данным число жертв в секторе Газа с начала израильских обстрелов достигло 14 128 человек. Среди них, более 5840 детей и 3920 женщин. Количество раненых превысило 33 тыс. человек. С израильской стороны число погибших составляет около 1,2 тыс. человек.

Ситуация на Ближнем Востоке обострилась утром 7 октября, когда движение ХАМАС подвергло территорию Израиля массированному ракетному обстрелу со стороны сектора Газа, а также вторглось в приграничные районы на юге страны. В тот же день Израиль начал наносить ответные удары по целям в секторе Газа.

Восточный стресс: как проходит третий этап операции в Газе
Почему Израиль не форсирует свое наступление и как это связано с инфраструктурой ХАМАС

Палестинцы стремятся вернуть границы между двумя странами по линиям, которые существовали до Шестидневной войны 1967 года. Палестина хочет создать свое государство на Западном берегу реки Иордан и в секторе Газа, а Восточный Иерусалим сделать его столицей. Израиль отказывается от этих условий.

Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2023