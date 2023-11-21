Fox News указал на возраст Байдена с помощью карикатуры

Карикатуристы американского канала Fox News сыронизировали на тему возраста президента США Джо Байдена. Соответствующее изображение появилось 21 ноября в ежедневной рубрике с политическими карикатурами на сайте издания.

«Мне, может, и 81 год, но я полностью способен справляться со своей работой», — подчеркивает изображенный в своем кабинете в Белом доме Байден, который смотрит в этот момент в окно.

«Я здесь, господин президент», — отвечает из-за его спины сотрудница администрации США.

Сомнения в способности Байдена исполнять свои обязанности из-за возраста американского президента звучали в СМИ многократно, в частности, из-за его падений перед камерами. 19 ноября отмечалось, что его близкие, в том числе члены его семьи, обсуждали возможность того, чтобы президент меньше передвигался перед объективами. Кроме того, велись разговоры и о том, чтобы американский лидер носил более удобную обувь, чтобы его походка казалась «менее скованной» и снижала риск падений.

До этого, 13 октября, Байден споткнулся на лестнице при попытке подняться на сцену на мероприятии в штате Филадельфия. Как видно на кадрах, он дважды споткнулся, но удержался, схватившись за перила. Ему нужно было преодолеть три ступеньки.

1 октября бывший президент США Дональд Трамп заявил, что Байден уже не находится в своей лучшей форме. Он добавил, что действующий президент «понятия не имеет, что говорит», из-за чего мир «ближе к третьей мировой войне, чем когда-либо раньше».