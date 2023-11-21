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Сюжет:

На Украине заявили о взрывах в Одессе

«Общественное»: несколько взрывов прогремели в Одессе
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Фото: соцсети
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Несколько взрывов прогремели во вторник в Одессе, сообщил 21 ноября украинский телеканал «Общественное».

«В Одессе прозвучали взрывы, сообщили корреспонденты канала», — отмечается в Telegram-канале СМИ.

Как следует из онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации, в Одесской области объявлена воздушная тревога.

В Минобороны РФ данную информацию не комментировали.

Ранее в этот день украинские СМИ сообщили о взрывах в Волынской области. 19 ноября сообщалось о взрывах и вспышках в Киеве.

До этого, 6 ноября, представитель оперативного командования «Юг» Вооруженных сил Украины (ВСУ) Наталья Гуменюк сообщила о повреждении припортовой инфраструктуры Одессы. По ее словам, повреждения получили «складские помещения, специальная автопогрузочная техника, автомобили с зерном».

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Российские военнослужащие начали наносить удары по критическим объектам украинской инфраструктуры с 10 октября прошлого года. Как отметил тогда президент РФ Владимир Путин, это стало ответом на террористические действия киевского режима, в частности на Крымском мосту.

Спецоперация по защите Донбасса, о начале которой было объявлено 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение о ее проведении было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

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