На Украине заявили о взрывах в Одессе
Несколько взрывов прогремели во вторник в Одессе, сообщил 21 ноября украинский телеканал «Общественное».
«В Одессе прозвучали взрывы, сообщили корреспонденты канала», — отмечается в Telegram-канале СМИ.
Как следует из онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации, в Одесской области объявлена воздушная тревога.
В Минобороны РФ данную информацию не комментировали.
Ранее в этот день украинские СМИ сообщили о взрывах в Волынской области. 19 ноября сообщалось о взрывах и вспышках в Киеве.
До этого, 6 ноября, представитель оперативного командования «Юг» Вооруженных сил Украины (ВСУ) Наталья Гуменюк сообщила о повреждении припортовой инфраструктуры Одессы. По ее словам, повреждения получили «складские помещения, специальная автопогрузочная техника, автомобили с зерном».
Российские военнослужащие начали наносить удары по критическим объектам украинской инфраструктуры с 10 октября прошлого года. Как отметил тогда президент РФ Владимир Путин, это стало ответом на террористические действия киевского режима, в частности на Крымском мосту.
Спецоперация по защите Донбасса, о начале которой было объявлено 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение о ее проведении было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.