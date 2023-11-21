Украинские СМИ сообщили о взрывах в Волынской области

Взрывы слышны в Волынской области на северо-западе Украины. Об этом во вторник, 21 ноября, сообщает портал «Зеркало недели».

Отмечается, что в регионе была объявлена воздушная тревога.

В Минобороны РФ информацию о взрывах пока не прокомментировали.

Ранее, 19 ноября, украинские СМИ сообщали о взрывах и вспышках в Киеве.

14 ноября в Запорожской и Днепропетровской областях Украины прозвучали взрывы.

Российские военнослужащие начали наносить удары по критическим объектам украинской инфраструктуры с 10 октября прошлого года. Как отметил тогда глава государства Владимир Путин, это стало ответом на террористические действия киевского режима, в частности на Крымском мосту.

Спецоперация по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля прошлого года, продолжается. Решение о ее проведении было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.