На Украине сообщили о повреждении припортовой инфраструктуры Одессы

Припортовая инфраструктура, расположенная в Одессе, повреждена в результате взрывов. Об этом 6 ноября в эфире телеканала «Рада» сообщила представитель оперативного командования «Юг» Вооруженных сил Украины (ВСУ) Наталья Гуменюк.

По ее словам, повреждения получили «складские помещения, специальная автопогрузочная техника, автомобили с зерном».

Вечером 5 ноября в Одессе прогремели шесть взрывов, сообщил Telegram-канал «Общественное».

Первый взрыв прогремели в городе около 16:30 по местному времени (17:30 мск), пишет «Газета.Ru». Далее о пяти взрывах телеканал сообщил с 22:06 по 23:27 по местному времени.

Около 22:00 (21:00 мск) в городе заработали сирены воздушной тревоги. Минобороны РФ информацию не комментировало.

2 октября взрыв прозвучал вечером в Харькове. Воздушная тревога тогда объявлялась в Харьковской, Днепропетровской, Николаевской и Полтавской областях Украины.

Российские военнослужащие начали наносить удары по критическим объектам украинской инфраструктуры с 10 октября прошлого года. Как отметил тогда президент РФ Владимир Путин, это стало ответом на террористические действия киевского режима, в частности на Крымском мосту.

Спецоперация по защите Донбасса, о начале которой было объявлено 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение о ее проведении было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.