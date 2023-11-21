Вице-канцлер юстиции Финляндии отклонил ужесточение ограничений на границе с РФ

Вице-канцлер юстиции Финляндии Микко Пумалайнен отклонил предложение правительства республики об ужесточении ограничений на границе с Россией, сообщает 21 ноября Yle со ссылкой на источник в канцелярии канцлера юстиции.

«Заместитель канцлера юстиции заблокировал предложение правительства об ужесточении ограничений на восточной границе, поскольку оно не обеспечило бы надлежащим образом возможность получения убежища», — говорится в сообщении телерадиоканала.

По его информации, вице-канцлер юстиции, оценив проекты предложений министерства внутренних дел Финляндии с точки зрения их законности, пришел к выводу об отсутствии правовых предпосылок для их дальнейшей реализации.

В частности, документы не содержат гарантий того, что решение сохранит возможность обращения за международной защитой, закрепленную в законодательстве Финляндии и Евросоюза и других документах по правам человека.

Пока неясно, что именно в предложениях финского МВД не соответствовало европейским и финским законам, однако ведомство, вероятно, доработает проекты, сообщает Yle.

В ночь на 18 ноября Финляндия закрыла четыре КПП на границе с Россией. Речь идет о контрольно-пропускных пунктах «Торфяновка» («Ваалимаа»), «Брусничное» («Нуйямаа»), «Светогорск» («Иматра») в Ленинградской области и «Вяртсиля» («Ниирала») в Карелии. Министр внутренних дел Мари Рантанен объяснила, что такая мера поспособствует прекращению незаконного въезда в страну.

МИД РФ 20 ноября сообщил, что российская сторона заявила протест послу Финляндии Антти Хелантерею в связи с закрытием наиболее активно использовавшихся контрольно-пропускных пунктов на границе. Там подчеркнули, что принятое финскими властями решение провокационное и идет в русле попыток еще более обострить отношения между странами.