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Аналитик отметил стремление США расчистить рынок сбыта от российских СПГ-проектов

Юшков: США расчищают рынок от СПГ-проектов РФ, стремясь избавиться от конкуренции
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Фото: ТАСС/dpa/Marcus Brandt
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США расчищают рынок сбыта от российского трубопроводного газа, от российских СПГ-проектов, вводя санкции в том числе против «Арктик СПГ – 2», потому что пытаются избавиться от конкуренции. Об этом рассказал эксперт Финансового университета и ведущий аналитик Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков «Известиям» 21 ноября.

Ранее в этот день газета «Коммерсант», ссылаясь на данные S&P Global Commodity Insights, написала, что в структуре поставок сжиженного природного газа (СПГ) в Европу в ноябре доля США составила чуть более 52% от общего объема, РФ — около 13%. Комментируя эти показатели, Юшков уточнил, что Соединенные Штаты давно занимают лидирующие позиции по объемам производства СПГ и его экспорта.

При этом он напомнил, что у России пока два завода по сжижению газа: Ямал-СПГ, который в прошлом году выдал больше 20 млн т, и сахалинский завод (Сахалин-2), который выдает чуть больше 11 млн т.

Объясняя крупные поставки СПГ США в Европу, эксперт уточнил, что цены в Европе для американских поставщиков в настоящее время более привлекательны, чем в Азии. В прошлом году в Европе стоимость была гораздо выше, чем в Азии, но в настоящее время разница между европейскими и азиатскими ценами не столь значительна, однако американским компаниям выгоднее поставлять СПГ именно в Европу.

«Дело в том, что у них в основном заводы по сжижению газа сосредоточены на восточном побережье и, чтобы отправить в Азию, им нужно проходить Панамский канал и платить за это — [в результате,] логистика более дорогая, себестоимость доставки в Азию выше, чем в Европу. Поэтому при примерно равных ценах на азиатском и европейском рынках американцам выгоднее поставлять газ именно на европейский рынок», — сказал Юшков.

По его словам, если цена СПГ в Азии будет на $150 и более выше, чем в Европе, тогда поставщики из США отправят товар в азиатские страны. Поэтому в этом случае наблюдаются исключительно экономические причины.

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Аналитик рассказал, что в настоящее время в США не планируется вводить в эксплуатацию крупных СПГ-проектов, однако основная волна ввода в эксплуатацию заводов в стране будет примерно с 2026 по 2030 год.

«Заявлено довольно много заводов, большинство из них будет построено, поэтому будет новая волна увеличения объемов производства, соответственно, [роста] экспорта СПГ из Соединенных Штатов в ближайшие годы. Поэтому они и расчищают рынок сбыта от российского трубопроводного газа, от российских СПГ-проектов, ввели санкции против «Арктик СПГ – 2» — потому что конкуренция не нужна», — подчеркнул Юшков.

Эксперт обратил внимание на то, что российский «Арктик СПГ – 2» — крупный завод, который будет введен в эксплуатацию в скором времени: так, предполагается, что он запустится в декабре, в январе первая очередь выйдет на полную мощность в 6,6 млн т, в конце 2024 года должна запуститься вторая очередь.

«Эта конкуренция Соединенными Штатами не нужна, поэтому они вводят против них санкции. Здесь исключительно использование политических инструментов против коммерческих проектов.<…> Это откровенная история, когда они бьют по СПГ-проекту, просто чтобы он с ними не конкурировал. Никакого влияния на внешнюю политику России, на экономику России как государства этот проект не оказывает и не может пока оказывать», — объяснил Юшков.

В начале ноября американский минфин включил «Арктик СПГ – 2» в санкционный список. 8 ноября помощник госсекретаря США по вопросам энергоресурсов Джеффри Пайатт заявил, что Вашингтон добивается прекращения существования этого российского проекта. 9 ноября официальный представитель МИД РФ Мария Захарова отметила, что РФ продолжит развивать сферу производства СПГ, в том числе проект «Арктик СПГ – 2», несмотря на санкции Запада.

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